Prisen på fyringsolje fortsetter å stige og vil ikke stoppe: kunder kjøper i små kvanta

Prisen på fyringsolje er doblet enn for ett år siden. I håp om at prisene skulle falle, ventet belgierne til siste minutt før de fylte tanken. Men med den kalde tilbake i disse dager, for mange, har det siste øyeblikket kommet. Resultatet: leveringsarbeidere drukner i bestillinger…men i små mengder.

Mark Leclair jobber for Combustibles Piron i Herstal. I morges forklarte han oss problemet mens han fylte den tomme tanken til en kunde i Vivegnis (Oupeye). han har “Send 300 liter diesel. En liten mengde.”, siden denne kundens tank kan holde 4-6 ganger mer. Dette forklares med prisen: “255 euro for 300 liter, det er enormt. Jeg mer enn doblet i fjor”.

Prisen i dag er 0,763 euro per liter sammenlignet med 0,3406 euro i april 2020, ved slutten av vintersesongen. Disse prisene er for de som bestiller minst 2000 liter. Når du bestiller mindre, går prisen opp.

For Guillain Piecha, en pensjonist som også bestilte litt, ville tanken bare være halvfull, avhengig av strømsparing for å forbruke mindre. “Bortsett fra badet som er oppvarmet 24 timer i døgnet og stedene vi bor på, er det lille kontoret mitt oppvarmet når jeg går dit.”

Ifølge spesialister er ikke prisøkningen klar til å stoppe på kort sikt. Dermed vil leverandører fortsette å øke antall leveranser i små kvanta.

Det skal bemerkes at de lave prisene i 2020 var eksepsjonelle på grunn av nedstengningene rundt om i verden som førte til en nedgang i etterspørselen etter fossilt brensel. Vi har ligget på rundt 0,6 euro per liter de siste årene. Men dagens priser er veldig høye. Det kan sammenlignes med prisene i november 2018, februar 2011 eller oktober 2008. Men det er fortsatt langt fra rekordnivået: 0,954 euro/liter i juli 2008.