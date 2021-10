Prisøkning på strøm: PV-installatører mottar mange forespørsler

Med den kontinuerlige økningen i energiprisene de siste ukene, vurderer stadig flere boliger å utstyre seg med solcellepaneler. Fagfolk i sektoren blir bombardert med forespørsler. Derfor er ventetidene for montering forlenget.

Silvio er et installasjonsfirma for solcellepaneler. Når vi er på besøk snakker han via videolink med 15 potensielle kunder. Han har for tiden det dobbelte av hva han hadde i sommer. De fleste av dem har et presserende behov. “For første gang føler jeg et stort press på folk for å finne en rask løsning for å kontrollere strømbudsjettet, fordi vi ikke vet hvor vi skal”Dette er Silvio.

Dette installasjonsprogrammet tilbyr 20 % flere bud. Didier Silvio ringte. Strømregningen hans er for tiden €150 per måned. «Det er på tide å sette opp bannerne», sier han.

Ordrestrømmen fører uunngåelig til økte forsinkelser. Bestiller du panelene i dag, monteres de i februar. “Ikke få panikk, det er ikke om vinteren at PV-paneler produserer mest effekt. Enten du installerer i februar, mars eller april, endrer det ikke mye.”

Som vi vet har verdensprisen på de fleste materialer gått opp. De som brukes til plater er intet unntak. Det tar 10 til 15 % mer for prisen på panelene.

Det er beregnet at det tar 5-7 år å gjøre installasjonen lønnsom.