Prisøkningen på iPhone 15 er bekreftet

iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max vil sannsynligvis være dyrere enn de tidligere Pro-modellene. Vi bør se den første prisøkningen siden iPhone X.

I et forskningsnotat publisert denne uken sier analytiker jeff pu spår at iPhone 15 Pro-modellene vil se sin prisøkning på grunn av ulike maskinvareforbedringer. Disse inkluderer en titanramme, solid-state-knapper med haptisk tilbakemelding, en A17 Bionic-brikke, mer RAM, et periskopobjektiv for å øke optisk zoom på Pro Max-modellen og mer.

Første økning siden 2017

Som en påminnelse, i USA har prisene vært mer eller mindre stabile i flere år. For eksempel startet Pro-modellen på $999 siden iPhone X ble lansert i 2017, mens Pro Max startet på $1099 siden iPhone XS Max ble lansert året etter. Prisen er fortsatt gyldig i dag.

En prisøkning i USA er plausibel gitt inflasjonsrater over gjennomsnittet. Apple har klart å holde startprisene flate for seks generasjoner av Pro-modeller på rad, men prisene vil sannsynligvis måtte gå opp en dag for at selskapet skal opprettholde marginene. Ingen ord ennå om iPhone 15 og iPhone 15 Plus også vil se prisøkningen sammenlignet med iPhone 14 og iPhone 14 Plus, som starter på henholdsvis $799 og $899.

Mye økning?

Utenfor USA har Apple hevet prisen på iPhones flere ganger de siste årene, hovedsakelig på grunn av valutasvingninger. I Belgia gikk disse 999 dollarene fra 1 159 euro til 1 329 euro med iPhone 14 Pro. Derfor må vi forvente en god prisøkning på den nye iPhone-serien. Blir hun den av flere? Svar i de kommende månedene.

