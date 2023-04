Prisvinnende algerisk olivenolje i Norge

Algerisk olivenolje, kjent og anerkjent for sin kvalitet, utmerker seg internasjonalt ettersom olivenoljemerket «Dahbia» vender tilbake til scenen ved å vinne en sølvmedalje i konkurransen. Den internasjonale «Scandinavian International Olive Oil Competition (IOOC) 2023» ble arrangert i Oslo, Norge.

Denne forskjellen ble rapportert av produsenten av nevnte olivenolje i Ain Ozara i wilayah i Djelfa. «Kjære lojale kunder og venner, vi er stolte og glade for å kunngjøre at etter Tokyo 2023 har din favoritt Dahbia Olive Oil igjen markert seg internasjonalt, denne gangen på den prestisjetunge internasjonale olivenoljekonkurransen. Skandinavisk oliven, Oslo 2023 i Norge,» han lagt ut på oljefabrikkens Facebook-side, sa i rapporten.

Hakim Alileche, en olivendyrker i Ain Ouessara, la ikke skjul på sin stolthet over å ha på seg «landets farger i overflod igjen», og ga en «levende hyllest» til kunder og venner fordi han var i deres «trengende tilstand». Det gjør oss bedre!» «. «Disse medaljene og prisene er dine, og vi takker for din urokkelige lojalitet,» skrev han til dem.

Dette er ikke første gang algerisk olivenolje topper internasjonale konkurranser. Det samme merket, Dahbia, vant en sølvmedalje i kategorien «Organic» for tre uker siden, mens Huilerie Kiared vant et gullsertifikat hos Wilayah of Boumerdès, eier av merket Baghlia. (Gull) i monovarietal-kategorien (Gull) under den 11. utgaven av Japan Olive Oil Prize (JUP 2023), en internasjonal konkurranse for en enkelt variant av oliven eller kultivar for å produsere olje med unike egenskaper, hvis resultater ble publisert på 11. april 2023.