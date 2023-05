Priyanka Chopra, Miss World 2000, ugjenkjennelig etter en mislykket kirurgi: «Jeg gikk inn i dyp depresjon»

Priyanka Chopra var gjest på Howard Sterns SiriusXM Radio-show. Hun benyttet anledningen til å sette tro på et avgjørende øyeblikk i karrieren som gjorde ansiktet hennes nesten ugjenkjennelig. Faktisk, på begynnelsen av 2000-tallet gjennomgikk den kronede Miss World en operasjon for å fjerne polypper i nesehulen hennes etter råd fra legene hennes. Et inngrep som dessverre gikk galt.

Priyanka Chopra, Miss World på 17: «Jeg måtte kjempe for å endre fordommene folk hadde om meg» «Etter denne operasjonen var ansiktet mitt helt annerledes og jeg gikk inn i en dyp depresjon.» Priyanka Chopra forklarer at hun ble droppet fra tre filmprosjekter og til og med fryktet at den forfalskede operasjonen ville avslutte karrieren hennes for tidlig. Priyanka Chopra før og etter hennes mislykkede operasjon. © DR Hennes avdøde far, som var lege på den tiden, oppmuntret henne til slutt til å gjennomgå en ny operasjon. «Jeg var redd, men han sa til meg: «Jeg skal være i rommet med deg.» Han holdt meg i hånden gjennom hele prosessen og hjalp meg med å få tilbake selvtilliten».hun sa. Hun forklarer også at hun fikk tilbake selvtilliten på det store lerretet takket være Bollywood-regissør Anil Sharma. «Jeg skulle spille denne hovedrollen, men jeg ble henvist til en sekundær rolle. Denne regissøren hjalp meg mye, han er virkelig god.». «Du trenger kosmetisk kirurgi»: Skuespilleren Priyanka Chopra ble ydmyket på sin debut I februar 2021 betrodde Priyanka Chopra seg allerede til sin selvbiografi «Unfinished» om denne mislykkede operasjonen. «Polypektomi virket som en veldig vanlig prosedyre. Dessverre var det ikke det.», lest i boken hans. Kirurgen «barberte ved et uhell neseryggen og broen kollapset». «Min opprinnelige nese er borte! Ansiktet mitt er helt annerledes. Det er jeg ikke.» Hun forklarer i memoarene at det førte til at noen hatere kalte den tidligere Miss World «Plastic Chopra».