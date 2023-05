Pro League: Antwerpen overrasker Union og er bak Genk

Før suksessen deres i den belgiske cupen, fortsatte Antwerp Park å gjøre det bra i unionstittelløpet på Duden. Mål fra Eckelenkamp i det 20. minutt og Keita på timen sluttet første omgang, og Antwerpers kunne ta fortjente tre poeng i andre omgang.

Denne onsdagen topper det Champions-sluttspillet mellom Union og Antwerpen, som begge sikter på de tre poengene for å holde seg bak Genk. Det første kvarteret er ytterligere delt opp, men sjansene er svært små.

Vi må vente til 20. for å fjerne forbudet. Lasarus Han mistet ballen 70 meter fra målet og Antwerpen kjente et lynende kontring. Baliquisha å gi Krig På venstre side. Senterside og Eckelenkamp Kommer tilbake til hodet. Hans kors bedrar Morris og tar kontroll over Antwerpen (20.).

På ny kontring etter balltapet av Burgess, Gita Henter ballen og header mot mål etter å ha funnet støtte Vermeer. Deretter lurer han Morris med et fast flatt ben (30.).

Begge keeperne må gripe inn litt og det blir mye kamp på midtbanen.

Unionen, i den første perioden med store vanskeligheter, prøver å prestere spesielt med noen endringer GerrardsMen klarte ikke å bekymre seg Snubler.

I en alder av 78, Duma Gir en god sjanse også etter en periode Adingra Men skuddet hans blir avvist av en forsvarer.

Fagforeningsfolk presser seg til et sentrumEl Azouzi, Nilsson Går tilbake, men ballen faller i hendene på Buttes (82.).

Folket i Brussel klarer det ikke og Antwerpen gir seg selv en stor seier (0-2). Great Old er nå på andreplass med 39 enheter, to poeng bak Genk. Union er tredje med 38 poeng.