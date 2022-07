Pro League: Club Brugge vinner sesongens første seier mot Genk etter elektrisk rally

Etter å ha kommet tilbake fra garderoben og spilt i mer enn 80 sekunder, fant Ito en fantastisk jenko-kombinasjon. Mike Tresor Ndaishimiye En super førsteinntrykkstreffer i det lille nettet. 1-2Genk tok kontroll tidlig i andre periode.

Et kvarter senere, Hans Wanken Viser ro i rektangulær, brystkontroll før juks Vandevoort En halv volley. Djevelen ledes igjen av Jutkla, som allerede serverer sin andre servering på ettermiddagen. 2-2.

Den unge spanske gullklumpen kan ha arvet en forkjærlighet for å dytte bakover John Lukumi I rektangelet. Det er ingenting og dommeren signaliserer Jadkla å reise seg. Den nye Bruges-spissen har allerede vist det fulle omfanget av potensialet sitt, startet fra dypt og produserte en fantastisk soloinnsats før han så lobben hans krasje over etter ti minutter.

Hvis den er med i spillet, mangler den bare ett nivå Cyle Laurin Strekk en spent kjerne ned. I det 90. minutt slapp Brugge inn en straffe, og den nye kanadieren gikk glipp av den vanskelige oppgaven med å omsette den. Larin spretter opp og angriper stolpen men Skov OlsonIn-Extremis, på rett plass, kjører samtidig Leather i nettet og gir Brooks tre poeng i tillegg. 3-2 !

For sin første funksjonær i ligaen, Carl Hofkens Lommesuksess på ledningen. til beklagelse for Wooter Wrangen Han smakte nederlag for sin første opptreden i Pro League med Racing.