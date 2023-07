Pro League trekker en vennskapskamp mot et europeisk undertopplag

Mens Jubiler Pro League-lagene startet forberedelsene for to uker siden, har League 1-lagene gjenopptatt treningen. Denne lørdagen så Cercle de Bruges ut til å utnytte denne ledelsen til å knuse Monaco 3-0.

Denne lørdagen spilte AS Monaco sin første vennskapskamp for året mot sin satellittklubb Cercle de Bruges. Mens Jubiler Pro League-formasjonene kom tilbake til banen for to uker siden, har Ligue 1-lagene gjenopptatt, de fleste av dem forrige mandag.

Det er logisk å se mange vennskapskamper mellom det belgiske og franske oppsettet føre til en svart-gul-rød seier, som Standard mot Marseille for noen sesonger siden og Anderlechts store seire mot Lyon i fjor sommer.

Denne gangen utnyttet Cercle Brugge denne ledelsen til å slå AS Monaco 3-0. Somers Han åpnet scoringen med et curlingskudd fra tjue meter (1-0, 29.) før han doblet ledelsen tidlig i andre periode (2-0, 51.).

Le Cercle vil ikke stoppe der, selv plante en tredje Gboho (3-0, 62.). På slutten av møtet, Talent, en sen pasning nær 4-0. Så en veldig god seier for Circle som bekrefter at det blir et lag å se neste sesong.