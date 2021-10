Pro League – Union vinner på europeisk plen og leder i avbrutt kamp for overskridelser (2-3)

Og tre! Med seieren på Uban har Union vist at de er et av sesongens største lag ved å vinne for tredje gang på rad. Pandaene er fanget på scenens siste trinn.

Ikke se lenger. Dette var helgesjokket mellom Eupen-Union Third og presidenten. Sesongens to store overraskelser kolliderte denne lørdagskvelden med ett mål for øyet: førsteplassen.

Kampens første sjanse er det uheldige enhodede Eupen-lånet Burgess, Glede Morris Ikke tatt for ikke å være skyldig i et selvmål (5 ‘).

I prosessen, Mitoma, Mannen med god anseelse i fagforeningen, går inn i det tysktalende rektangelet før han blir dyttet Noah. Eksplisitt setning. உண்டவ் Tar ansvar og skjelver ikke (7 ‘).

Union scoret også det andre målet for en halvtime siden på et langskudd Duma Dette er utrolig Himmelman (29 ‘) கயம்பே Da ville opprøret høres, men streiken hans var ikke strukturert (30 ‘). Scoringen rørte seg ikke i første omgang.

Den andre perioden presenterer et mye verre scenario. Forbundet skal ikke tvinges til å beholde ledelsen, siden det ser ut til at Jupiter ikke vil ta noen reelle farlige sjanser. Vi legger merke til det vakre perspektivet til mitokondriene som ikke går langt fra rammen (67 ‘).

Da vi sakte tok oss til seier i Brussel, tok Gaembe tilbake den femten minutter lange spenningen fra sluttsignalet med et tungt langskudd som bommet på Morris (76 ‘). To minutter senere skjedde noe utenkelig: Jupan utlignet. På slutten av en svært kaotisk prosess gis Brussel-befolkningen en gylden mulighet til ikke å kunne kaste seg ut. அக்பாது Som korsfestet Morris veldig nærme (78 ‘).

Alt startes på nytt, bortsett fra at det ikke faller i Unionens smak. Mitoma kastet inn handlingen etter trekningen வான்சீர் I dybden. Oppfant Unionist Striker Nielsen Ved apportering trengte han ikke å be for lagets tredje mål (79′).

Dessverre faller ikke denne nye vrien i smak hos noen tysktalende “supportere” som støtter seg på Morris. Unionist-vakten fikk en lighter i ansiktet og kollapset. Denne hendelsen styrker Bram von Trissche, Kampens dommer sendte alle spillerne tilbake til garderoben i rundt ti minutter.

Når den er startet på nytt, Rocha Han får hele stadion til å grøsse med et godt hode, men Morris hviler godt (80 ‘). Amat Det er stor sjanse for å finne seg selv alene i det lille rektangelet, men hodet går litt oppover (85 ‘). Til tross for Jupiters press, står unionen godt imot og holder sine tre poeng.

Takket være sin suksess konsoliderer unionen nå sin lederposisjon To poeng foran Brugge og fem i Uban-Antwerpen-Malines-Charleroy-kvartetten.