Pro-Putin russiske syklister starter «patriotisk» rally mot Berlin: «Dette er russisk land, dette er mitt fedreland!»

«This is Russian land, this is my motherland!», synger en av gruppene, tatt til hjerte av publikum.

En av deltakerne sa imidlertid at han ikke var enig i partiets «patriotiske» slagord. Jeg liker ikke noe som har med overfall å gjøre, sa 40-åringen, som nektet å bli navngitt.

Arrangørene planlegger å avslutte rallyet i Berlin 9. mai.

Alexander Zaldastanov, en selverklært «venn» av Russlands president Vladimir Putin, er under vestlige sanksjoner for å støtte Russlands annektering av Krim i 2014 og den russiske offensiven i Ukraina.

I mai 2015 ble han utestengt fra å komme inn i Polen da han ønsket å organisere et «Victory Motorcycle Rally» over hele Europa. Forbudet gjorde russisk diplomati sint.