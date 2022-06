Problemer på flyplasser: dette er situasjonen i Belgia

I løpet av de tre dagene streiken varte, ble 217 av de 533 ruteflyvningene gjennomført, omtrent 40 % av totalen. Flertallet av de 40 000 involverte passasjerene kunne reise til destinasjonen takket være ombookingen.







av redaktør

Publisert 26.06.2022 kl. 09:45 Lesetid: 3 minutter



DeFlyselskapet sa at operasjonene ble gjenopptatt og gikk tilbake til normalen søndag morgen hos Brussels Airlines etter en tre dager lang streik av kabinansatte og piloter. Totalt 316 flyvninger ble kansellert på grunn av denne bevegelsen, og påvirket 40 tusen passasjerer. Den økonomiske konsekvensen av denne fagforeningsaksjonen er fortsatt ukjent.







Piloter og kabinansatte hos Brussels Airlines startet streiken torsdag. Det ble avsluttet lørdag kveld. Sosial konflikt har fortsatt siden i fjor sommer i selskapet, med ansatte som har opplevd betydelig arbeidsbelastning. Det første trekket skjedde i desember, med en 24-timers streik. Nå som turismen har tatt seg opp igjen etter koronaviruspandemien, sier ansatte at de er overarbeidet og krever en reduksjon i arbeidsmengden. Selskapet sa på sin side at det var åpent for å gjenoppta forhandlinger med fagforeninger.

Charleroi

Hos Ryanair har flere fagforeninger av flyvertinner og flyvertinner bedt om pause fra fredag ​​og flere dager i Spania, Portugal og Belgia. I Italia og Frankrike startet streikene lørdag.

Lørdag i Frankrike ble 36 av 80 flyvninger som normalt opereres av Ryanair med fransk ansatte kansellert, sa Damien Morgues, en representant for SNPNC-forbundet, til AFP, som ba om flytting av 300 flyvertinner og flyvertinner i Frankrike.

«Da de så streiken nærme seg, begynte de å gi oss vann om bord, som er en av tingene vi har bedt om lenge. For tre dager siden fikk vi to liter vann for hver ansatt over hele Europa. Tidligere , sa Damien Morges, «Vi måtte ta med vårt eget vann om bord,» og la merke til at det første kravet var «lønn og arbeidsforhold.»

I Frankrike er det Marseille flyplass – der Ryanair har satt opp fem fly – som ble hardest rammet lørdag av trafikk med rundt femten kansellerte flyvninger, eller «25 % av Ryanairs daglige ruteplan på flyplassen. Det gir en «begrenset innvirkning» «.







Ifølge Ryanair Scorebuddy, som viser alle det Irland-baserte lavprisflyselskapets kanselleringer av flyreiser, ble Belgias Charleroi-flyplass hardest rammet, med 44 returflyvninger kansellert på lørdag. Denne søndagen er det kun flyet til Marseille som er berørt av kanselleringen.