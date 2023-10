Problemet er ikke over ennå

I følge en studie fra NGO Transport and Environment publisert i mars 2023, «er 66 % av selskapene (…) ikke i tråd med lovlige kvoter for å gjøre flåtene grønnere.» Imidlertid er «elektrifisering av flåte en spak for en rettferdig overgang og et industripolitisk verktøy.» Spesielt siden selskapets biler selges videre på bruktmarkedet etter fire-fem år, noe som til syvende og sist bidrar til demokratisering av elbiler blant allmennheten.. Loven pålegger store selskaper å kjøpe 10 % av elektriske eller hybridbiler for hver flåtefornyelse. Imidlertid vil denne andelen dobles 1. januar 2024.

Hvilken stasjon til hvilken bruk?

Siden opplading er raskere, er det enten kortere for å gjenvinne samme autonomi, eller likt i tid, men gir deg mer autonomi. © Ionity

Hvis det ikke lenger er like skremmende å skaffe «grønne» kjøretøyer som det var for noen måneder siden, må vi ikke glemme ladeinfrastrukturen. Derfor er samfunn tvunget til å dømme i situasjoner som de ikke nødvendigvis er vant til.«Vi står overfor selskaper som er noe vanskeligstilt,» sier Edouard Roblot, direktør for lavkarbonbygg i IDEX, et selskap som regnes som en «ekspert på lokale lavkarbonenergier.» Dilemmaet er ofte: Trenger jeg sakte- eller hurtiglading? Ademe har allerede delvis svart på dette spørsmålet i en studie: «Høykraftlading vil sannsynligvis berolige brukerne. (…) Det bør imidlertid ikke bli normen, gitt effektene. Det er nødvendig å forbedre ladeprosessen hjemme og på jobb, og å distribuere et bredt nettverk av enkle og kraftige vanlige kraftstasjoner«, anses som et offentlig organ.

De fleste stasjonene har lav effekt

© Angie

Og dette er nøyaktig hva IDEX, som kun er rettet mot bedrifter, tilbyr: «Nesten 90 % av det vi tilbyr, eller det store flertallet, er 7-kilowatt plug-in-stasjoner,» bemerker Edouard Roblot. «En 7-kilowatt stasjon lades vanligvis opp på fire timer.» På jobb holder vi oss parkert i gjennomsnitt åtte timer, så en langsom ladestasjon vil være nok til å dekke de fleste brukstilfellene, noe som er bra, fordi kostnadene ikke har noe med hurtiglading å gjøre infrastruktur, slik som de som finnes langs motorveier. Hos IDEX er det å installere en treg stasjon «tre til fire ganger billigere», selv om prisen på stasjonen er minimal sammenlignet med kostnadene for sivilingeniørarbeid..

Ifølge Édouard Roblot vil industrisektoren være en av de første til å utstyre seg i stor skala med ladestasjoner: «Bransjen har tatt opp temaet direkte. Den ser på elbilen som et spørsmål om attraktivitet og en gevinst ved innkjøp. kraft for sine ansatte, fordi industriell elektrisitet er mye billigere enn det enkeltpersoner får det, avslutter direktøren.