Produkter for kjæledyrernæring er sunnere, mer funksjonelle og renere enn noen gang

Dyrehelse- og ernæringsprodukter ligner i økende grad på menneskers helse- og ernæringsprodukter. Du trenger ikke å gå langt ned i dyreforsyningsgangen for å se denne utviklingen i hyllene. Hvis du formulerer for kjæledyr, bruker navnet på spillet sunnere, mer sofistikerte produkter fra ferske, hele matkilder og tar en mer helhetlig tilnærming til generell helse.

Amanda Jepson, seniordirektør for internasjonalt salg og markedsføring for Biova (Johnston, IA), sier årsaken til dette er at dyreeiere vil behandle kjæledyrene sine så vel som seg selv. Og de begynner med ingrediensetikettene.

“Forbrukere tar helsen til kjæledyrene deres veldig alvorlig,” sier Jepson. “Selv om det er kjæledyr som trenger ekstra støtte på visse områder som felles helse eller humør, er det som er viktigst for forbrukerne hva et produkt er fritt for. Mange av disse trendene fokuserer på kornfrie, konserveringsfrie, rå og rene etiketter. “

Etter hvert som forbrukerne blir mer informert om kostholdstrender og ernæringsfakta generelt, har de blitt mer krevende kunder for kjæledyrene sine. Ingrediensleverandører reagerer ved å implementere sunnere alternativer og de som er klinisk undersøkt for spesielle funksjonelle fordeler.

Erstatningsingredienser

For eksempel har kjæledyrmatmarkedet lenge vært avhengig av fyllstoffer og tilsetningsstoffer som tjener en slags strukturelt formål, men som ikke har ernæringsmessige fordeler.

Ronald Figee, forretningsutviklingssjef for Biomega Group (Hordaland, Norge), sier at glyserin fra sukkeralkohol er en av disse ingrediensene. I kjæledyrmat fungerer glyserin som søtningsmiddel, konserveringsmiddel og bindemiddel. Men mens Figee erkjenner at glyserin generelt er anerkjent som trygt (GRAS), bemerker det også at det ikke nødvendigvis gir noen ekstra helse- eller ernæringsmessige fordeler.

Bedrifter som Biomega trekker i gang med alternativer. Biomega antydet at det kunne erstatte glyserin i kjæledyrmat med sitt merkenavn hydrolyserte flytende proteinprodukt, Salmigo Protect L60. I 2020 gjennomførte forskningsselskapet for kjæledyrmat Passion4Feed (Sandnes, Norge) en uavhengig ingrediensutviklingsstudie av Salmigo for å avgjøre om produktet kunne etterligne den mykgjørende effekten av glyserin, sier Figee.

“Resultatene konkluderte med at Salmigo Protect L60 ga høy fordøyelighet og allergivennlige fordeler, forbedret kibbleform og tekstur, betydelig forbedret smak av katter og litt bedre smak for hunder,” rapporterer Figee. “I tillegg forbedret Salmigo Protect L60 produksjonsytelsen for produsenter.”

Figee sier at omformulering av kjæledyrmat blir mer og mer vanlig. Kjæledyrmerker handler nå visse konserveringsmidler, bindemidler og fuktighetsregulerende midler for næringstette, matsikre ingredienser som kan oppnå samme strukturelle formål.

Immunhelse for kjæledyr?

Produkter som støtter menneskers immunhelse eksploderer, så det er ikke overraskende å se immunhelsen bli et nytt fokus i kjæledyrprodukter. Mens felles helse og mobilitet fortsatt er største bekymring blant hundeeiere, får immunforsvar og fordøyelsesproblemer raskt terreng, sier Julie Gasper, global porteføljeforvalter for Cargill Health Technologies (Minneapolis, MN).

Cargills linje med postbiotika EpiCor har en lang historie innen human ernæringsmarkedet. I år utvidet Cargill EpiCor-familien med lanseringen av EpiCor Pets. Det er bare et eksempel på ingredienser som historisk har blitt oppfattet som “ment for mennesker” som nå kommer inn i kjæledyrområdet.

“EpiCor Pets er et avansert, naturlig immunforsvarsprodukt, som definert av American Association of Food Control Officials, som støtter trivsel og vitalitet hos kjæledyr,” sier Gasper. Ved å øke gunstige bakterier i tarmen, hjelper ingrediensen til å øke både immunforsvaret og fordøyelseshelsen.

Tillit og gjennomsiktighet er nøkkelen for dyreeiere, som i økende grad definerer “høykvalitets kjæledyrmat” og kjæledyrprodukter som inneholder naturlige, gjenkjennelige, Y påviste ingredienser. “Forbrukerne er sultne på kjæledyrtilskudd som støttes av troverdig forskning,” legger Gasper til. “Det er en av hovedgrunnene til at vi har investert i mer enn et dusin publiserte studier og flere studier på hunder” på selskapets ingrediens.

Alternativt protein

Protein forventes å være et betydelig vekstmarked for dyrehelse de neste årene. Som i markedet for menneskelig ernæring, får alternative proteiningredienser grep.

Amy McCarthy, visepresident for kjæledyrernæring for ADM Animal Nutrition (Quincy, IL), sier at når forbrukerne bytter til et fleksitært kosthold for seg selv ved å spise mer plantebasert mat, vil de se på alternative proteiner for kjæledyrene sine.

“Eiere forventer at måltider for deres firbente følgesvenner skal være sunne og næringsrike, noe som skaper en økende interesse for alternative ingredienser som belgfrukter, gjær og gamle korn innlemmet i kjøttbasert katt- og hundemat,” sier han. McCarthy.

I 2020 rapporterte markedsforsker Mintel at yngre kjæledyrseiere er spesielt interessert i plantebaserte alternativer for kjæledyrene sine. Ifølge Mintel-rapporten foretrekker 40% av hundekjøpskjøpere i alderen 16-24 år plantebasert hundemat, sammenlignet med bare 21% av kjøpere av hundemat 55 år og eldre.1

Med en slik interesse å øke, sier McCarthy, “ADM utforsker også andre proteinkilder for både mennesker og kjæledyr, inkludert sopp- og soppmykoproteiner, insektproteiner og gjæringsbaserte cellulære og syntetiske proteiner.”

Omsorg for eldre kjæledyr

Forbrukere som kjøper dyrehelseprodukter søker ofte støtte for aldrende dyr. Felles helse er som nevnt en av de mest populære kategoriene i markedet for kjæledyrtilskudd.

Tim Hammond, visepresident for salg og markedsføring for Bergstrom Nutrition (Vancouver, WA), sier at firmaet hans har sett en kraftig økning i forespørsler om sin merkenavn metylsulfonylmetan (MSM) ingrediens, OptiMSM, for kjæledyr.

“Premiummerker og bekymrede forbrukere prioriterer sikkerhet og innkjøp av ingredienser de leverer til ledsagedyr nå mer enn noen gang,” sier Hammond. “MSM fordeler både aktive kjæledyr og eldre kvinner ved å støtte felles helse, redusere smerte og forbedre bevegelsesområdet.”

Skjelettmuskelfunksjon er også en viktig faktor for kjæledyrens helse, spesielt når de blir eldre. Ingredienser som kan hjelpe kjæledyr med å bevare muskelhelsen, er alltid av interesse.

Nyere forskning indikerer at et renset tangekstrakt kan være en førsteklasses løsning. En dyreforsøk fra 2021to sponset av Marinova (Tasmania, Australia) undersøkte effekten av Marinovas fucoidan, et polysakkarid ekstrahert fra brune alger, på skjelettmuskelmasse hos mus. Mus ble tilfeldig tildelt 1) en ikke-treningskontrolltilstand (n = 8), 2) en treningskontrolltilstand (n = 10), 3) en ikke-trening-fucoidan-tilstand (n = 10) eller 4) ga fucoidan trening (n = 10). Mus under begge fucoidan-forholdene fikk 400 mg / kg / dag fucoidan i fire uker, mens mus under kontrollforhold fikk vannplacebo. Forskerne brukte en utmattelsestest på en motorisert tredemølle, og økte hastigheten gradvis. Andre tester inkluderte en grepstyrketest og en in situ muskelfunksjonstest. Etter fire uker, ble administrasjonen av fucoidan funnet å øke muskelstørrelse og styrke både i trenings- og ikke-treningsforhold i forhold til placebo.

Krutika Sen, Marinovas forretningssjef, sier denne studien antyder at fucoidan påvirker skjelettmuskelfysiologi. Marinova jobber for tiden med mer forskning for å undersøke effekten av fucoidan på muskelvedlikehold og treningsytelse.

“Marinova har identifisert tre dyrehelsemarkeder for fucoidan,” sier Sen. “Den første er multifunksjonelle ingredienser for aldrende ledsagende dyr. Fucoidan passer godt inn i denne kategorien. Marinova opplever også økt absorpsjon av fucoidan for å angripe leddgikt og tarmhelse hos ledsagende dyr. “

Kresne foreldre

Kresne kjæledyrseiere driver utviklingen av sunnere og godt etterforskede produkter av høyere kvalitet. Fyllstoffer med mangel på næringsstoffer mister raskt popularitet ettersom forbrukerne søker gjennomsiktighet og funksjonalitet. Organiske produkter som ikke er GMO og rene etiketter fortsetter å være en trend. Og med all innovasjonen som skjer i funksjonelle og alternative ingredienser, ikke glem viktigheten av smak / smak.

Eiere ser på kjæledyr som familiemedlemmer, sier Kristen Marshall, digital markedssjef for Verdure Sciences (Noblesville, IN), og vil fortsette å kjøpe tilsvarende. “Dyrehelseprodukter er rettet mot applikasjoner som etterligner deres menneskelige kolleger. [These applications include] felles helse og bevegelse, tarm- og fordøyelseshelse, stress, humør, immunhelse og oral helse for å nevne noe. å rotere og tilpasse seg etter behov.

Referanser