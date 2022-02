Produsenten av Final Fantasy XIV snakker om spillplanene sine for de neste 10 årene

Final Fantasy XIV For tiden er det en eksplosjon i antallet. I 2015 telte spillet bare 5 millioner spillere på sine servere, nå har antallet økt til 25 millioner. Det har blitt godt mottatt siden utgivelsen i 2010, og det markerer spillets død, og det har gått fra vondt til verre. Fra nå av, Final Fantasy XIV må være Og med den siste utvidelsen, endte Endwalker historiekurven som Cam hadde kjent i et tiår, og Final Fantasy XIV endte ikke der. For det er innhold som allerede er planlagt for de neste 10 årene.

Først, Yoshida ønsket å avklare én ting. Final Fantasy XIV Eier ikke NFT, “ikke nå eller i fremtiden” Selv om Square Enix ser ut til å være veldig interessert i sistnevnte. I tillegg insisterte Yoshida At han vil fortsette å overvåke spillet i mange år. Han ga en oppdatering om de mange nye funksjonene som vil bli lagt til Final Fantasy XIV i fremtiden. Selv om vi ikke har informasjon om historiens utvikling av spillet.

En grafisk forandring

Final Fantasy XIV-spillere vil motta først Eierskap av nytt enkeltspillerinnhold i spillet. Justerbart system, Shadowbringers er i spillet fra DLC, som tillater spillere Start fangehull ved å erstatte mennesker med AI. Denne funksjonen er for øyeblikket utilgjengelig I noen fangehull vil det nå bli utvidet til alle fangehull i spillet. Disse første touch-upene bør også komme i april.

Yoshida griper også muligheten til å uttrykke seg Et annet viktig element for å bytte til FF XIV i fremtiden, Spill grafikk. Den generelle transformasjonen av grafikken bør bringes til innstillingene til Final Fantasy XIV.Det er imidlertid viktig å merke seg at Square Enix ikke vil gi den ut i sin helhet Og det må sorteres litt. Så spillet bør få en ansiktsløftning veldig snart Med systemer forbedret over tid og så videre.

Dette vil imidlertid ikke skje i fremtiden, da mange nye funksjoner er planlagt, Den vil bli utgitt i fremtidige oppdateringer. Du kan også se en forhåndsvisning av følgende lenker nedenfor: