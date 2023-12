«Professional cyberhacker» avslører 5 måter å ta kontroll over telefonen din på på sekunder

Smarttelefonbrukere er ikke alltid klar over risikoen de står overfor på grunn av uforsiktig bruk av enheten.

Som en del av jobben som sikkerhetskonsulent i Prism Infosec, må Keiran Burge jevnlig teste selskapers cybersikkerhet ved å bruke de samme teknikkene som en ekte hacker.

Målet er å finne feil i selskapers systemer før ondsinnede mennesker gjør det og utnytter disse feilene.

I intervju kl daglig postBurge presenterte noen vanlige brukerfeil som gjør oppgaven til cyberhackere mye enklere.

Her er fem måter en hacker raskt kan ta kontroll over telefonen din på:

Utdatert programvare

Ifølge Keiran Burge er en av de første tingene hackere ser på når de planlegger et angrep, utdatert programvare.

«Utdatert programvare representerer et stort problem, for hvis en oppdatering ble designet av produsenten, er det sannsynligvis for å rette opp en sikkerhetsfeil,» sier eksperten.

Gjenbruk det samme passordet

Mange cyberhackere utnytter det faktum at det samme passordet gjenbrukes på flere plattformer.

«Uansett hvilket nettsted du bruker, vet du ikke hva de gjør med informasjonen du gir dem og hvordan de beskytter disse dataene,» sier Burge.

Hvis en av plattformene du bruker blir offer for et nettangrep, kan hackere få passordet ditt og prøve det på andre nettsteder du bruker.

Gi for mye informasjon på nettet

Generelt er det viktig å være mer bevisst på hvor mye informasjon om deg selv som avsløres på nettet, sier eksperten.

I tillegg konsulterer cyberhackere ofte dine sosiale nettverk for å samle inn forskjellig informasjon om deg som senere kan være nyttig for å hacke deg.

Dette inkluderer fødselsdatoen din, adressen din og svar på vanlige sikkerhetsspørsmål, for eksempel morens pikenavn.

«Når du har all denne informasjonen, kan du kontakte mobilleverandøren din og overbevise dem om å overføre telefonnummeret ditt til et annet SIM-kort,» forklarer Keiran Burge.

Senere, hvis noen sender tekstmeldinger eller ringer deg, blir du automatisk omdirigert til hackeren.

«Når vi har oppnådd dette, vil vi kunne få tilgang til nettsteder som bruker multifaktorautentisering som en person er registrert med,» sier Burge.

Plutselig har hackeren tilgang til e-postene dine, nettbaserte bedriftskontoer og til og med bankkontoene dine.

Koble til usikrede nettverk

Offentlige steder eller bedrifter som tilbyr gratis tilgang til et trådløst Internett-nettverk utsetter deg for angrep fra hackere.

Disse offentlige nettverkene sikrer at dataene du sender over nettverket ikke er kryptert og kan derfor enkelt fanges opp av alle som er koblet til samme nettverk.

For å forhindre at informasjonen din blir stjålet, anbefaler Keiran Burge at du alltid bruker en VPN når du kobler til et usikret Wi-Fi-nettverk.

Klikk på en tvilsom lenke

Å sende tvilsomme lenker fortsetter å være et av favorittvåpnene til cyberhackere, sier eksperten.

Disse vil sende e-poster eller tekstmeldinger som inneholder lenker til ondsinnede nettsteder eller til og med henvise brukere til å laste ned programvare.

Når du klikker på en slik lenke, har nettkriminelle tid til å installere skadelig programvare som kan stjele dataene dine og til og med ta kontroll over enheten din.

«Du må være på utkikk etter enhver person, bedrift eller institusjon som sender deg noe du ikke forventet,» sier Keiran Burge.