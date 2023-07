Profil av Kvinne Norge

Samtidig VM for kvinner 2023 Fra og med 20. juli kan du oppdage egenskapene til 32 oppføringer. Her er Norge.

FIFA-rangering: 12

Trener: Hedge Rice

Rice er verdensmester, europamester og olympisk mester som spiller, og har trent siden 2006. Han var assistent for det amerikanske laget under verdensmesterskapet i 2011 og tok over som England-trener i 2021. … og for å gjenopprette valg A etter EM 2022. Men foreløpig er resultatene fortsatt ikke inne og sikkerheten er litt svak.

Medvirkende: Ada Hegerberg

Hos Olympique Lyonnais, en av få franske klubber som ble spesielt opprykket, stablet han opp målene med letthet, sammen med sine åtte kroner på den europeiske scenen. Den norske spissen gjorde seg bemerket i ung alder ved å vinne sin Ballon d’Or i en alder av 23. Imidlertid er verdensmesterskapet i 2023 bare nest etter 1,79 m-spilleren.

Ada Hegerberg, som scoret tre ganger i VM 2015 i Canada, har nektet å delta i neste turnering, og fordømmer ulik behandling mellom menn og kvinner i Norges uttak. Han kom ikke tilbake til utvelgelsen før i april 2022, og scoret et hat-trick i sin første kamp i en norsk trøye på fem år. Enten det er på grunn av karakteren hennes eller talentet hennes, hun har ikke råd til å gå glipp av og vokte seg, hennes manglende evne til å kvalifisere seg til EM 2022 vil ramme henne.

Nugget å følge: Elizabeth Terland

Norge har lovende ungdommer som Frida Mann, som etter hvert er i ferd med å bli en stjerne. Den unge spiss Derland, som spiller i Brighton, har etablert seg i klubben, og som 21-åring skraper han stadig mer ut spilletid i utvalg. Scoret fem ganger i kvalifiseringen.

Kvalifiseringsvei:

Norge har blitt ryddet opp i gruppe F i den europeiske sonen, noe som ikke er så lett. Med 47 scorede mål og 2 innslupne på 10 kamper mot Polen, 9 seire og kun én uavgjort, ble billetten i det stille sjekket for Hegerbergs lag.

Før VM:

Ja, Norge er verdensmester. Han vant tittelen i Sverige i 1995! Han har dukket opp i alle finaler, inkludert finalen i 1991, kvart i 2003, åttende i 2015 og kvart i 2019. Totalt 24 seire på 39 kamper.

Fjærkreprosjekt

20. juli New Zealand mot Norge (Eden Park, Auckland)

25. juli Sveits mot Norge (20.00 lokal tid, Waikato Stadium)

30. juli Norge mot Filippinene (19.00 lokal tid, Eden Park)

Bilde ©nff_landslag