Prognoser, kortspill laget for å redde verden eller bringe dens undergang

Indiestudioet Alkemi kunngjør sitt neste manuskortspill med Dear Villagegers skog. Fortalese, som kommer til PC og Switch denne sommeren, er en ny type kortspill som kombinerer historiefortelling og eksperimentering med tekstlorasjonsmekanikk. Fortalese forteller historien om en verden som er dømt av en mørk profeti.

På fritiden i rollen som en fugletyv ved navn Wolfine, må du velge antropologiske karakterer fra Archer Tiger Leo til Gorilla Karst og bygge laget ditt via Elephant Isabiu og Pattenboys Parrot.

Bruk hver karakters unike ferdigheter og forbrukskort for å kjempe deg gjennom ulike typer møter og skriptsituasjoner. Velg å få tilgang til en scene ved å bruke tyveri, lage et triks, bytte eller delta i gode gammeldagse kamper. Gjenta historien flere ganger for å åpne alle grenene av historien og finne flere løsninger på det samme problemet for å finne en måte å oppnå det som først virket umulig for deg.

Redd verden … eller snarere bringe dens fall. Hvilken vei vil du følge?