Programleder Arthur angriper Nespresso og krever 298 millioner euro

François Bessie sa til AFP at verten og forretningsmannen Jacques Essebagh, kjent under pseudonymet Arthur, er «spydspissen» i aksjonen mot Nespresso, et datterselskap av Nestlé, som bekrefter informasjon publisert av den sveitsiske dagsavisen 24 Hours.

Handlingen samler elleve kreditorer til ECC, et selskap grunnlagt i 2008 av en tidligere Nespresso-sjef med mål om å markedsføre biologisk nedbrytbare kapsler, som var billigere og kompatible med hans tidligere arbeidsgivers kaffemaskiner. Men etter å ha utmattet flere rettslige prosesser i det som ble kalt «kapselkrigen», ble ECC tvunget til å stanse driften i 2017 før de erklærte konkurs i 2018. Arthur under politibeskyttelse: «Det er fullstendig galskap, vi går på hodet.» I 2011 lanserte ECC sine kapsler i Sveits som en del av en serie elektroniske og husholdningsapparater. Men den hadde vært på markedet i bare «noen få dager», rapporterte 24 Hours daily, og Nespresso tok raskt rettslige skritt for å beskytte varemerket. ECCs advokater hadde fått tre år etter at forbudet mot markedsføring av kapslene ble opphevet. «Men i løpet av denne perioden skyndte andre konkurrenter seg inn på markedet,» minnes Maitre-Pace under et intervju med AFP, og fordømte ECCs aktivitet. Rettstvister har pågått i flere år, noe som forklarer hvorfor kun ECC-kreditorer har klaget så langt. «Det var nødvendig å vurdere skaden,» sa advokaten etter rettens avgjørelse om varemerket i 2021. Han avklarte ikke størrelsen på investeringen som ble gjort av radio- og TV-kringkasteren, og dagsavisen 24 Hours rapporterte på sin side beløpet på 8 millioner euro som han brukte mellom 2009 og 2010 for å øke sin deltakelse i ECC med 5 %. I 2022 oppnådde Nespresso en omsetning på 6,4 milliarder dollar. Nestlé eier brorparten av kapselmarkedet, spesielt etter å ha inngått et samarbeid i 2018 med det amerikanske selskapet Starbucks om å markedsføre kapsler under sitt merke i supermarkeder.