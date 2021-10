Programmet oppfunnet av Nintendo i Animal Crossing: New Horizons 2.0

Det neste gratis innholdet i Animal Crossing: New Horizons, med tittelen “Versjon 2.0”, har endelig blitt avslørt av Nintendo. Her er en oversikt over alle de nye funksjonene som kommer 5. november:

Snart vil du kunne invitere beboere og venner til kaffe i andre etasje i museet. Ingenting dumt, sikkert, men hva kan være bedre enn en god kaffe etter en stressende dag?

Ved navigasjonsbrygga venter Kapp’n på å ta deg til et ukjent sted. I løpet av turen vil en frosk synge marine rim. Din skjebne? En mystisk øy befolket med vegetasjon som aldri er sett før. Disse spesielle stedene kan til og med være i forskjellige tidssoner eller halvkuler.

Båten kan også ta deg til øya Harvey, fotografen, som arrangerer en festival med kjæresten Ginette. Hjelp dem med å bygge i området for å få tilgang til sjeldne varebutikker: antikviteter, tepper, busker, vesker eller sko. Enda flere overraskelser venter på deg, noen med unike funksjoner …

Mindre betydelige tillegg kommer også med Update 2.0. For eksempel kan du delta i gruppestretningsaktiviteter med øyboerne dine som er vennene dine, hvis oppførsel du kan endre ved å snakke med Marie.

Ditt hjem vil ha krav på mer lagringsplass, spesielt for nye gjenstander og dekorasjoner. Permanente stiger vil også bli lagt til for å nå høyder lettere. Tydeligvis vil Tom Nook -butikken ha oppdateringer for alle disse nye verktøyene.

Hvis du bestemmer deg for å skaffe deg en profesjonell dekorasjonslisens fra Mr. Nook, vil du kunne henge gjenstander fra taket i stedet for å legge dem på gulvet. I tillegg vil det være mulig å henge tapeter individuelt på veggene. Med oppdatering 2.0 vil innbyggerne komme til å besøke deg oftere.

Nintendo vil også dra nytte av oppdateringen for å legge til retter til matlaging og førstepersonsspill. Regnet vil også bringe Gyroid -skjær som kan gjøres om til morsomme gjenstander.

Endelig vil nye frisyrer, reaksjoner og til og med en nybegynner -app også bli lagt til når Animal Crossing: New Horizons Version 2.0, som lanseres 5. november.