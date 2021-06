Programvaren-en-tjenestemodellen tar romfart med storm

Astro Digital startet som et jordobservasjonsselskap.

Santa Clara, California, opprettet en samling satellitter og programvare for et bredt utvalg av bilder da ordet kom ut at oppstarten inneholdt en effektiv samling av mikrosatellittprodukter. Folk begynte å vise at de ikke ble bedt om å kjøpe romskip fordi Astro Digital-busser raskt kunne oppfylle deres behov.

Med fremveksten av Astro Digital for å akselerere satellittintegrasjon, begynte selskapet å tilby en rekke gode tjenester i 2018 for å møte de tekniske, økonomiske og regulatoriske utfordringene knyttet til romfart.

Chris BT, administrerende direktør og medstifter av Astro Digital, sa at tjenestetilnærmingen hjalp virksomheten til å vokse og førte til arbeidet med “utrolig innovative oppdrag”.

På den tiden var Astro Digital tilstedeværelse uvanlig for en tjenestemodell. Selv om luftfartsbasert kommunikasjon, prosjektering, publisering og noen filmer ble solgt gjennom tjenestekontrakter, dreide luftfartsvirksomheten seg stort sett om produktsalg.

Ikke nå lenger. Etter hvert som luftfartssektoren utvides, vedtar store og små selskaper nye forretningsmodeller, inkludert romdata som en tjeneste, satellitt som en tjeneste og landstasjon som en tjeneste for å starte satellittproduksjon, myndighetsforskrifter, integrering eller romdatadistribusjon.

“Jeg håper dette vil fortsette den eksplosive veksten i selskaper og finansiering,” sa Peter Blaser, administrerende direktør og medstifter av San Francisco-baserte Spire Global. “Jeg tror ikke de største brukssakene som å samle inn data eller gjøre noe fra verdensrommet ennå, er oppdaget. Vi vil hindre at vi starter noe som skytjenester som utestengte å starte et programvare- eller e-handelsselskap.”

Programvare som en tjeneste

Databransjen opplevde et lignende skifte da programvare begynte å bli tilbudt som en tjeneste for noen tiår siden, noe som betyr at folk kunne få tilgang til programvaren gjennom abonnementer fra selskaper som var vert for den online, i stedet for å installere den på datamaskiner.

Programvareselskaper “setter serviceteamet rundt programvaren slik at kunden kan bruke den på en dag,” sa Don Sepperley, administrerende direktør og medstifter av Liolaps. “Dette er en stor del av den nåværende revolusjonen: denne plattformmentaliteten har rammet luftfartsindustrien.”

Liolaps har opprettet et analyseside på Menlo Park i California som inkluderer objekter som overvåker radar-lav-jordbane med data sortert fra selskapets globale nettverk. Med Liolaps-operativsystemet kan kunder søke etter satellitter, se trafikkmønstre og motta varsler når romfartøyet er i fare for kollisjon.

Programvare som en tjeneste ble først aktivert av større servernettverk og deretter utvidet av skyinfrastrukturen. Fallende satellitt- og lanseringspriser, spredningen av bakkestasjoner og i tilfelle LeoLops førte til satellittsporingsradarer som en tjeneste for verdensrommet.

En viktig fordel med tjenestemodellen for luftfartsselskaper er størrelse.

Å etablere en bakkedivisjon og operativt personale for å kjøpe en satellitt, samle inn data eller samle inn kommunikasjon er kostbart og tidkrevende.

“Din inngangskostnad dominerer, og du må gjøre alt fra grunnen av,” sa Walter Scott, konserndirektør for Maxer og teknisk teknisk sjef. “Disse infrastrukturkostnadene sprer seg mer sannsynlig til en større kundebase i stedet.”

I tillegg høster abonnementstjenesteleverandørene fordelene med en god kundebase.

“Vi kan selge bilder og datastrømmer til flere kunder flere ganger,” sa Will Marshall, administrerende direktør og medstifter av Planet. “De økte kostnadene ved å selge datafeeden til en annen bruker er nesten ubetydelige.”

Ventureinvestorer som i mange tilfeller har tjent på å investere i programvare som en tjeneste, er godt klar over fordelene.

“Se på hvor vellykket det er i Silicon Valley, alle disse tjenestene har samlet billioner dollar i rikdom,” sa Sepperley. “Vi ser flommen i luftfartsindustrien. Den kommer til å fortsette å akselerere endringene.”

RUMDATA som en tjeneste

I motsetning til LeoLaps, som ble etablert for å tilby rombevissthetstjenester, utvider AAC sitt klitoris til å tilby tjenester. Satellittprodusenten og komponentleverandøren, AAC Microtech of Sweden, kunngjorde de to oppkjøpene i oktober 2020 som en del av sin strategi for romdata-en-tjeneste, som ble opprettet under oppkjøpet av Skottlands Clyde Space.

AAC Clyde har kjøpt Hyperion Technologies i Nederland for å skaffe seg produksjonskapasitet og ekspertise i viktige datterselskaper og eier operasjonelle satellitter og bakkestasjoner i Fairfax, SpaceQuest Ltd., et satellittteknologiselskap i Space Virginia.

Før oppkjøpene forberedte AAC Clyde seg på å samle inn og levere maritim overvåkingsdata gjennom cubsots for Orpcom, et selskap basert i Rochelle Park, New Jersey, som er kjent for å knytte eiendeler til tingenes internett.

“Vi trenger ikke å bekymre oss for Orpcom-rominndeling eller bakkestasjoner fordi vi gjør alt det og leverer data,” sa Louis Gomez, administrerende direktør i AAC Clyde Space. “Vi ser flere og flere kunder som alltid vil ha tilgang til bilder eller værdata, men har aldri trodd at de kunne få dem fordi de trenger satellitter.”

Sikkerhets- og etterretningsbyråer, selv de med sine egne satellittflåter, skifter til datatjenester for å flytte forsknings- og utviklingskostnader til privat sektor. Det endrer også risiko.

“Hvis et selskap bygger en radarsatellitt med kunstig blenderåpning som ikke lykkes, trenger ikke myndighetene å kjøpe tjenester,” sa Chris Dime, grunnlegger og administrerende direktør for Trust Point i Mountain View, California. GPS, og tidligere Hawk i360-grunnlegger og teknologichef. “Det er reelle fordeler med kostnader og tidsplaner. Den amerikanske regjeringen kan ikke handle i takt med oppfinnelsene av lanseringen av Silicon Fence.”

Ved å bruke forretningstjenester reduserer militærtjenester også personalkostnadene. “Dette er en veldig effektiv måte å løse noen oppbevaringsproblemer rundt stillinger innen teknologi og dataanalytiker,” sa Lindsay Polly, direktør for Starburst space forsvar regnskap. “Selvfølgelig vil vi alltid trenge disse individene i militæret for å jobbe i forskjellige jobber, men det ville være betydelig billigere å få tilsendt uklassifiserte jobber og jobber når du tenker på kostnadene ved å trene en soldat eller livvakt til å gjøre noen avanserte analyser . “

Satellitt som en tjeneste

Nye systemer og aktører for luftfartsindustrien har funnet snarveier for å bane som en tjeneste via satellitt. Alle som ønsker å teste denne stadig mer populære forretningsmodellen med satellittføler, strålingstolerant kretskort eller romfartprogramvare, kan gjøre det på ISIS Space i Nederland, San Francisco-baserte Loft Orbital, Nano Avenic, Lithuania York Space Systems.

Spire Space Services-kunder spesifiserer mengden datalagring, behandling og deres nyttelastkrav, og Spire håndterer resten. Enten dette flyr med vær-, sjø- og flysporingssensorer i en kube av Spires Lemur-konstellasjon, eller i en annen Spire-kube, sa Flatzer at det er sammenlignbart med skytjenester. Det spiller ingen rolle om bøkene selges eller filmene strømmer fra samme server til kundene mottar de registrerte tjenestene.

Cesium Astro, en oppstart basert i Austin, Texas som selger aktive fase fase antenner og programvarebegrenset nyttelast, svarer på behovet for romfartstjenester.

“Ikke alle kunder har muligheten til å kjøpe en nyttelast, kjøpe en satellitt, integrere det hele, planlegge et prosjekt, sette det i bane og motta satellittdata,” sa Cesium-grunnlegger og administrerende direktør Shay Sabripur. “Vi har noen kunder som leier tid på satellitten vår for å kjøre tester.”

Kunder med omfattende plassekspertise peker også på fordelene.

Milk Aerospace, Trophospermic Emissions: NASA kunne absolutt bygge en satellitt for sin luftforurensningssensor, bygget av Pollution Monitor (Tempo). I stedet integrerte luftfartsselskapet tempoet i produsenten og sendte det til en kommersiell kommunikasjonssatellitt. Hostede nyttelaster følger satellitt-en-tjenestemodellen.

Å kaste en sensor på en forretningskommunikasjonssatellitt sparer penger fordi “du trenger ikke å starte fra null,” sa Scott. “Du kan opprette en eksisterende.”

JORD som en tjeneste

De samme fordelene for satellittkunder er tydelige i bakkesegmentet.

Katherine Monson, administrerende direktør i KSAD Inc., den amerikanske divisjonen av Norges Konsberg Satellite Services, sa: “Vi opererer 100.000 satellittkort i måneden fordi vi tilbyr de rimeligste prisene.”

AWS Ground Station og Microsofts Azure Orbital fremmer muligheten til å håndtere satellittkommando og -kontroll og koble en datatjeneste til bakken under dataene via bakkestasjonen.

For eksempel overfører tidkrevende satellittoperatører i Azure-bane-antennen data direkte til Azure-skyen.

Tom Keane, visepresident for Microsoft Azure Global Corporate, sa: “Hvis du vil gjøre det som en plassleverandør, kan du bruke fibernettverket vårt til å flytte data rundt på planeten til en brøkdel av kostnaden.” “Når du kombinerer teknologien som spillerne har med teknologien vi har som skyleverandør, kan du gjøre noen fantastiske ting.”

Skytjenester har bidratt til å redusere kostnadene ved å opprette et romselskap fordi oppstartsbedrifter ikke trenger å bygge sin egen databehandlings- og lagringsinfrastruktur.

Før fallet i prisen på kommersielle skytjenester, vurderte Planet å utvikle cloud computing-systemer for “datakuppene” den planla å produsere, sa Marshall.

Salget av satellitter og andre romfartsprodukter forventes å forbli sterkt, til tross for den økende populariteten til sky og andre romrelaterte tjenester.

“I teknologiverden vil det alltid være en blanding av produkter og tjenester der folk som er avhengige av skytjenester fortsatt kjøper datamaskiner,” sa Chuck Beams, administrerende direktør i YorkSpace Systems og styreleder i SmallSat Alliance.

Denne artikkelen ble først publisert i SpaceNews-magasinet i juni 2021.