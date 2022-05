Prom-drama, skader, comeback, hva som venter deg neste uke på ITC (sammendrag fra 2. til 6. mai 2022 + trailer)

Neste uke « Her starter det hele ⁇ : ITC-spoilere og sammendrag 2.–6. mai 2022. Dette blir helgen og den daglige serien din vil være intermitterende frem til mandag. Hvis du er en fan «Her starter alt», Få en god start for de andre troende i serien. Som vi gjør hver uke, Nyheter Nyheter Dekk fra neste uke hva som er i vente for favorittkarakterene dine med spoilere og andre distraksjoner. Heltene dine vil ha en ekte lek under Institutt-showet!

Reklame

© Fabien Malot / ITCC

Neste uke Dette er begynnelsen på alt.. 2022-konserten til Auguste Armond Institute vil bli holdt onsdag 4. mai i et rom som ligger bare noen minutter fra Calviers. Alle blir 31 år. Salome og Axel nærmer seg. Louise overrasker Charlene når hun kommer tilbake, og tilbyr henne mer enn bare en romantisk dans på skoleballet. Dessverre kan en uforutsett hendelse ødelegge ballen og sette elever og lærere i fare …

Taket på rommet kollapser og forårsaker mange skader, inkludert Kelly, Claire og Charlene. Til tross for panikken viser noen elever som Axel og Salome heltemot. På fredag ​​får Anas sjokkerende nyheter.

Men dette spillet på ballen var ikke en vanlig ulykke, og etterforskningen starter snart.

Reklame

Alt her starter tidlig 2. til 6. mai 2022

Mandag 2. mai 2022, episode 390 : Direkte på Instituttkontoen, en siste video fra Hortens Films … En dramatisk vri for Jasmine: ballen falt! Strauss, Vintage og Rock’n Roll: Celia inviterer vennene sine til en makeover-økt.

Tirsdag 3. mai 2022, episode 391 : Arvingen av skuffelser til Jasmine: Sjalusi er en dårlig ting. På kjøkkenet står Hortens overfor en betydelig utfordring. På sin side var Charlene bekymret.

Onsdag 4. mai 2022, episode 392 : Et uventet par kommer på et oppsiktsvekkende besøk utenfor ballsalen. Når ballen er i full gang, fryser en begivenhet tilskuerne. Elliott er barnevakt for Nile போது Når situasjonen går ut av kontroll.

Torsdag 5. mai 2022, episode 393: I ballsalen vokser de sårede og spenningen øker … Til tross for panikken er Axel og Salome modige. I ruinene gjør Lewis en skremmende oppdagelse.

Fredag ​​6. mai 2022, episode 394 : Ved instituttet er Lewis villig til å gjøre hva som helst for å få rettferdighet. På sin side tar Daisy en forvirrende avgjørelse. På sykehuset fikk Anas vite den sjokkerende nyheten.

Her begynner den intriske traileren for skoleball

Se på bildene en kort forhåndsvisning av hva som venter deg neste uke på ITC

Finn » Her starter det hele Mandag til fredag ​​kl 19.10 på TF1, men også på MYTF1 streaming og reprise.