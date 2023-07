PRONOS PARIS RMC SIKKER FOTBALLSPILL 16. JULI

Vår spådom: Bodø/Glimt vinner Haugesund med minst to mål (1.42).

Det er en kamp innen rekkevidde for lederen av Norgesmesterskapet! Bodø/Glimt, 1. med 35 poeng, vert Haugesund, 11. med 15 poeng. De blå og hvite er imidlertid på et godt løp, med fire seire på sine siste syv møter når de beveger seg inn på ledernes gressbane på Elitzerien. Faktisk tapte det gule laget bare én gang og uavgjort to ganger i løpet av 14 dager av mesterskapet. Allerede åtte poeng foran sin andreplass Tromsø ligger de godt foran i løpet. Selv om deres siste oppgjør endte 1-1, må vi tilbake til 2018 for å se en seier til Haugesund. Resten av tiden var Bodø/Glimt overlegne. I tillegg til å havne først i ligaen, har de også det beste angrepet med 36 mål eller 2,5 mål per kamp. Møtet skulle være rent formelt for Klimt.

