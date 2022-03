Proof – A Memoir Blue: The Annapurna Failure

Annapurna Interactive er mindre kjent enn Electronic Arts eller Ubisoft, og har etablert seg som en av de mest produktive uavhengige utgiverne de siste årene. Vi skylder ham noen klassikere som den utmerkede What Remains of Edith Finch, eller de svært originale Outer Wilds. Imidlertid risikerer hans siste produksjon å bli diskutert …

Annapurna Interactive er kjent for sine svært originale spill, og nøler ikke med å ta store risikoer med noen ganger helt sprø prosjekter, som det enormt suksessrike The Artful Escape. Forlaget gjør det igjen i år med «A Memoir Blue», et nytt narrativt spill produsert av det lille studioet Cloisters Interactive.

Prosjektet startet med solide intensjoner. Historien om spillet forteller oss historien om en profesjonell svømmer, medaljevinner i de olympiske leker, som gjenopplever forskjellige minner fra fortiden hennes gjennom drømmene sine… og spesielt forholdet hennes til moren, som ble utsatt for overgrep. . forhold. . En interessant tilnærming på papiret, men har likevel store problemer med å fengsle spilleren i løpet av spillet, på grunn av en for surrealistisk iscenesettelse og spillsekvenser uten hale eller hode.

Før vi kommer inn på A Memoir Blue, er det verdt å vite at det er en surrealistisk narrativ opplevelse. Fortiden til den sentrale karakteren fortelles på en illustrert måte gjennom en serie spillsekvenser som veksler mellom minispill og rent visuelle sekvenser knyttet på en eller annen måte til undervannsdypet.

La oss ikke kutte hjørner: fra et rent spillsynspunkt er A Memoir Blue en virkelig katastrofe. Vi kobler sekvenser her mange ganger uten hale eller hode, humoristisk veldig dårlig. Faktisk er disse redusert til veldig korte «minispill», dårlig integrert i eventyret og fremfor alt lite attraktive. I de første minuttene av spillet må spilleren skrive ut to T-banebilletter, slå dem for å validere dem og sette dem inn i maskinen. Operasjonen varer ett til to minutter og spilleren får ingen instruksjoner. Generelt må du gjette alt selv i dette eventyret. Riktignok er dette som oftest en selvfølge, men siden det er en så surrealistisk opplevelse, finner vi oss noen ganger dumt fast i jakten desperat etter et klikkbart element på skjermen. Det bør også bemerkes at når det gjelder oppstart, føles tittelen mer som et pek-og-klikk-spill enn et partyspill, ettersom spilleren bokstavelig talt hele tiden må klikke på skjermen for å flytte markøren for å utføre handlinger. .. Vi har allerede sett mer spennende…

Historien om spillet er heller ikke veldig spennende for de vanlige dødelige. Mye på grunn av hans surrealistiske stil. Det langsomme tempoet i fortellingen og det veldig kontemplative aspektet av spillet fungerer ikke i dets favør. Det er desto mer uheldig at det kunstnerisk var gode ideer med storslåtte animerte sekvenser, som står i kontrast til sekvensene i spillet, i 3D, som er mye mindre vellykkede, og flytter scenen fremover. I motsetning til kjedelige og uutholdelig repeterende spillsekvenser.

På lydsporsiden finner vi derimot veldig fine ting med svært vellykkede lydeffekter og kvalitetsmusikk, signert noen store navn i bransjen. Og spesielt mangeårige utgiverpartnere som Joel Corelitz (Gorogoa) eller Eric Hillman (Ashen).

Helvete er brolagt med gode intensjoner og vi føler det med denne «A Memoir Blue», utviklerne har forsøkt å tilby oss en unik narrativ opplevelse. Formelen er imidlertid veldig vanskelig å ta, hovedsakelig på grunn av lite tiltalende spillsekvenser, overdrevent sakte tempo og en uinteressant historie å følge. Det bør også bemerkes at spillet gjentar seg selv veldig raskt. Du vil se slutten på eventyret på mindre enn to korte timer med spilling. Annapurna Interactive ser ut til å være veldig klar over svakhetene ved spillet deres, siden det kun koster €7,99. Den gode nyheten er at den er integrert med Gamepass, så det er mulig å prøve den gratis hvis du abonnerer på tjenesten…

Konklusjon

Hvis du er vant til å gi oss små nuggets, savner Annapurna Interactive målet med sin siste produksjon. Det hele startet på solid grunnlag. Utviklerne av A Memoir Blue lovet oss et kunstnerisk svært vellykket surrealistisk narrativt eventyr. Hvis produksjonen fra et teknisk og kunstnerisk synspunkt går ganske bra, sliter tittelen med å overbevise når det gjelder fortellingen med sitt ekstremt langsomme tempo og sin surrealistiske tilnærming, som skaper en viss avstand til historien til dette forholdet. mellom en jente og hennes mor, ofre for et voldelig forhold. Fra et lekent synspunkt sliter også tittelen med å overbevise. Hver spillsekvens har form av et slags ekstremt grunnleggende minispill. Det vil for eksempel være nødvendig å validere en billett ved å klikke på den eller få et bilde til å dukke opp gradvis ved å dryppe dråper på den… Uattraktiv, også tittelen har en veldig dårlig rytme og er veldig kort. Tell 1 time med spilling som passerer de animerte sekvensene, og mindre enn 2 timer tar deg tid. Den gode nyheten er at du ikke trenger å kjøpe den for å spille den, siden tittelen er integrert i Gamepass-tilbudet.