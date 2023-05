Prosumerpriser, nye kontrakter, smarte målere: Hva du trenger å vite om solcellepaneler

De siste månedene har flere leverandører gjennomgått sine solcelleeiers kontrakter for å inkludere merkostnader for såkalte prosumer-kunder (forbrukere og energiprodusenter, red.anm.). Kunder som kun betaler for sitt faktiske forbruk kan øke med €400 til €700 per år (produksjonen av solcellepaneler trekkes derfor fra). Ettersom disse kundene bruker penger på sine leverandører, tolker leverandørene dette som tap av fortjeneste. Kort sagt, de leverer billig strøm tilbake til nettet om sommeren og bruker dyrere nettstrøm om vinteren. Verdien av en kWh er ikke nødvendigvis den samme avhengig av årstiden.

Så lenge leverandøren ikke pålegger det over natten, skremmer det folk, men det er helt lovlig. Så dette kan tas i betraktning i den nye kontrakten signert av forbrukeren. Vi tenker også på å introdusere smarte målere i stedet for baklengs. Også her målrettes bedre mot det faktiske forbruket til de berørte husholdningene, bortsett fra hva de betaler i pant. Mer enn noen gang har det blitt interessant å legge til et batteri i installasjonen, slik at du kan kaste så lite strøm som mulig på nettverket.