Tusenvis av demonstranter har samlet seg i og rundt Paris Frankrike Etter at morderen på en jødisk kvinne ble erklært uegnet for rettssak, ble han dømt for en psykisk sykdom forårsaket av cannabisbruk.

Kobili Troy er anklaget for å ha truffet 65 år gamle Lucy Card, også kjent som Sofa Halimi, i 2017 og kastet henne fra balkongen i leiligheten i Paris.

Franske domstoler har anerkjent drapet som en antisemittisk forbrytelse, men Troy (32), som for øyeblikket befinner seg på et psykiatrisk sykehus, erklærte at han ikke kunne bli tiltalt på grunn av sin rusinduserte “vrangforestilling”, men hans handlinger var utenfor kontroll.

Avgjørelsen fra Høyesterett i Frankrike for 12 dager siden om å støtte dommen har irritert Halimis familie og samfunnet.

Familien beskrev avgjørelsen som “urettferdig”; Søsteren Esther Legover kunngjorde etter rettsavgjørelsen at hun ville føre en egen rettssak i Israel der hun bor.

Demonstrasjoner ble holdt i Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, Strasbourg og Nice, samt i Roma, Tel Aviv, London, Los Angeles, Miami og New York.

Frank Tabiro, en politisk kommunikasjonsekspert som organiserte Paris-rallyet, sa at demonstrantene ønsket rettferdighet. “Vi ønsker en forespørsel uansett utfall. [Traoré] Velg å røyke cannabis. Ekspertene ga ut uttalelsene, men dommerne ble ikke tvunget til å godta dem. Dette problemet berører ikke bare det jødiske samfunnet, men også hele det franske folket, ”sa Topro til PFM TV.

Troy kom inn i Halimis leilighet 4. april 2017 klokken 16. Han skal ha slått henne mens hun resiterte koranvers som ropte “Allahu Akbar” før han kastet sitt råd i tredje etasje flatt på balkongen i det 11. arrondissementet i Paris hvor hun hadde bodd i 30 år.

Naboer som hørte Troy skrikende sa til politiet “Jeg drepte sheitan ” – Det arabiske ordet for “djevelen” – fra Halimis balkong.

Troy fortalte senere etterforskerne at han visste at Halimi var jøde, men benektet at hans handlinger var antisemittiske, og hevdet at han hadde handlet da han var i en psykoanalytisk episode utløst av cannabis.

Det tok franske myndigheter 10 måneder og skriket fra jødiske organisasjoner å akseptere et element av antisemittisme i drapet på en pensjonert lege og barnehagedirektør.

Fran ுவா ois Mollins, advokat ved Court de Casey, benektet at rettssystemet var for løst i Halimis tilfelle.

“Selvfølgelig tillater ikke rettssystemet noen å bli drept,” sa Molins til Le Monde.

Kassasjonsretten bekreftet den antisemittiske karakteren av forbrytelsen, men tidligere rettsavgjørelser bekreftet at det ikke var mulig å forsøke å myrde Troy fordi hans tunge cannabisbruk gjorde at han ikke var i rett sinn på den tiden. I følge fem av de syv psykiaterne som undersøkte ham, var Drome i grepet av en “vrangforestilling” da han drepte Halimi.

Emmanuel Macron har bedt om lovendring. Søndag sendte justisminister Eric DuPont-Moretti en uttalelse om at nye lover vil bli lagt fram i parlamentet innen utgangen av mai for å la domstolene vurdere om tiltalte “frivillig tok giftstoffer … som førte til tap av ansvar”.