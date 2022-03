Prøve for å spille Madonna i den kommende biografien om Florence Buck, Julia Garner og mer

Musikalske biografier er spennende akkurat nå. Du ser skuespillere fra alle samfunnslag som prøver å opptre i roller som krever intens stemmetrening og sminke. Og mens hun prøver å få Madonnas rolle i den nye Material Girl-biografien.

Ifølge The Hollywood Reporter, Den «strenge» sensurprosessen for Madonnas biografi er i full gang, med tallrike skuespillerinner som står i kø for å spille den ønskede hovedrollen. Skuespillerinner som Julia Garner og Florence Buck kan fortsatt være de store navnene som er involvert i prosessen, men det er andre skuespillerinner som «Euphoria»-stjernen Alexa Demi, «Mothering Sunday»-stjernen Odessa Young og gjennombruddet «Kingstown Mayor» Emma Laird.

Men siden hver skuespillerinne kan synge og danse i tillegg til skuespill, utvides skuespillerprosessen til musikere som Pepe Rexha og Sky Ferreira. Sistnevnte spilte en mindre rolle i Edgar Wrights «Baby Driver».

Sensurprosessen innebærer mye dans, noen ganger med Madonna, visuell lesing og sang, heter det i rapporten. Prosessen har tilsynelatende pågått i flere måneder, uten noen ende i sikte på dette tidspunktet.

Som du allerede vet, er Madonna tungt involvert i casting, ettersom sangeren også er produsent, medforfatter og regissør av filmen. Dette står i sterk kontrast til andre musikalske biografier, der artisters engasjement generelt er minimalt.

Utgivelsesdato ennå ikke offentliggjort…