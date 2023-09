Proximus analyserer introduksjonen av Google Pixel-smarttelefoner i Belgia

En belgisk operatør som spør med fargene på Google-logoen om han kan holde på en «hemmelighet» og om han er klar for «noe stort», kan faktisk bare indikere én ting: den nært forestående introduksjonen av Pixel-smarttelefoner på markedet vårt. Det var tid.

Det har ikke kommet noen offisiell kunngjøring ennå, men teaseren som Proximus presenterer i denne nettsiden, gir lite rom for fantasien. I tillegg til det fargerike ordet «hemmelig», dukker det også opp en fiktiv chat mellom Proximus og Google på siden, som de to selskapene hilser på deres nært forestående samarbeid. Du kan registrere deg på denne siden for å bli den første til å bli informert om nyheter på e-post.

«Laget av Google»-arrangement

Denne nyheten burde nesten være den belgiske debuten til Google Pixel-smarttelefonen. Det kan være den nye Pixel 8 (Pro), som skal presenteres 4. oktober, under det årlige Made by Google-arrangementet. Pixel Watch 2, teknologigigantens neste smartklokke, kunne også se dagens lys der.

Google har laget Pixel-smarttelefoner siden 2016, selv om enhetene ble laget av HTC og LG i de første årene. Telefonene har vært i salg i noen av våre naboland en stund. For nøyaktig ett år siden, i oktober 2022, sluttet Nederland seg til minilisten, hvor forbrukere for tiden kan handle. pikslene 7, 7a og 7 Pro (fra 509 euro). Om en drøy uke er det mest sannsynlig Belgia sin tur.

Oppdater (09/29, 15:45): I mellomtiden har vi mottatt bekreftelse på at Google og Proximus vil komme med en felles kunngjøring 4. oktober, hvor «den siste utviklingen i Googles produktspekter vil bli presentert.»