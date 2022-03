Proximus lanserer et nytt abonnement for familier

Proximus lanserer nytt internett- og mobilabonnement, men ingen TV.

I går la operatøren Proximus til en ny pakke til sin samling av abonnementer. Flex XS internett- og mobilpakken kombinerer internett- og mobilabonnement, men uten TV. Pressemeldingen presiserer at målgruppen er unge mennesker som ikke lenger ser på lineær fjernsyn. De kalles også «wire cutters».

Valgfri TV

Pakken tilbyr fortsatt alternativet «Light TV» for €9 mer. Sistnevnte fungerer uten dekoder, takket være Proximus Picks-appen. Den er Chromecast-kompatibel og har 32 kanaler.

De er La Une, Tipik, La trois, RTL, Plug RTL, Club RTL, TF1, France 2, France 3, TV5monde, AB3, ABxplore, Arte, C8, LN24, Één, Canvas, Ketnet, Vtm, Vtm 2, Vtm 3 , Vtm 4, Vtm Gold, Vtmkids, Play 4, Play 5, Play 6, Play 7, BRF, National Geographic, Nickelodeon, MTV.

Hvilke evner?

Flex XS inkluderer et Maxi Internett-abonnement og fire mobilabonnement.

På internettsiden inneholder pakken dermed et Wi-Fi-modem, som tilbyr hastigheter på opptil 100 Mbps, eller 350 Mbps dersom kunden har den nye Proximus fiberkontakten, 30 Mbps opplastingshastighet, og ubegrenset nedlastingsstørrelse.

Når det gjelder mobilalternativer kan kunden velge 4 mobilabonnement. Flex XS med Mobile Flex. Denne cocktailen tilbyr ubegrenset internett og mobil, med 5 gigabyte med data i full 4G-hastighet. Alt for €60,99 per måned. På sin side Flex XS med Mobile Unlimited S. For 71,99 euro per måned er det et ubegrenset Internett + GSM-abonnement med 20 GB data i full 4G-hastighet. Ellers Flex XS med Mobile Unlimited. Alltid med Internett + ubegrenset GSM med 50 GB data ved full hastighet 4G / 5G for 78,99 € per måned. Til slutt har Flex XS med Mobile Unlimited Premium også, for 95,99 € per måned, ubegrenset Internett og GSM med 100 GB data ved full 4G/5G-hastighet.

Merk at i Flex XS-pakken er det mulig å legge inn opptil seks mobilabonnement.