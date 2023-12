Proximus TV-nettstedet er fornyet og avviser ikke lenger Apple-datamaskiner

Proximus begynner å distribuere TV-dekoderen som lar deg spare €2,99 per måned

Denne essensielle plattformen har nylig blitt modernisert av operatøren. Første bemerkelsesverdige endring: domenenavnet. Pickx sin nettadresse er nå https://www.pickx.be i stedet for og i stedet for https://www.proximus.be/pickx.

Ved første øyekast endres ingenting for besøkende. Alle som får tilgang til den gamle adressen vil automatisk bli omdirigert til den nye. Det er fra dette punktet de andre nye funksjonene distribueres, selv om de ikke nødvendigvis er synlige.

«Vi har forbedret tilgjengeligheten og ytterligere forsterket sikkerheten til nettstedet,» forklarer Proximus, «det er ikke det at vi har hatt sikkerhetsproblemer, men at vi styrker det forebyggende ved å migrere fra domenet proximus.be/pickx mot domenet pickx.be og modernisering av koblingsmodulen. «

«Vi har forbedret ergonomien,» fortsetter operatøren. «Nå er det lettere å starte et TV-program og gå fra et program til et annet. Vi øker nettstedets responshastighet ved å optimalisere strukturen på sidene våre. «

Tilgjengelig via Safari til tross for feilmelding

Blant andre bemerkelsesverdige endringer: kompatibilitet med Safari, den valgte nettleseren for Apple-datamaskiner (iMac, MacBook, Mac mini, etc.). Det er nå mulig å dra nytte av alle funksjonene til Pickx-siden gjennom Safari, selv om en feilmelding fortsatt vises midlertidig.

«Vi støtter også Safari-nettleseren. Vi vil snart fjerne meldingen som inviterer kunder til å bruke en annen nettleser, men funksjonaliteten er nå tilgjengelig. «