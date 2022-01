Proximus vil snart tvinge sine kunder til å ta i bruk fiberoptiske og dyre tariffer: Test Achats ber om en kommersiell gest

Test Achats ber Proximus, i en pressemelding publisert tirsdag, om en avklaring og en kommersiell gest til sine kunder om at operatøren snart må gradvis ta i bruk den nye fiberoptiske teknologien. Siden desember har organisasjonen merket en økning i antall meldinger fra Proximus-kunder angående tvungen omlegging av fibernettet.

I mars slutter teleoperatøren å tilby tjenester over gamle First Streets VDSL-kabler. Følgelig vil bekymrede kunder, spesielt i Brussel, Liege, Namur og Charleroi, måtte bytte til potensielt dyre fiberoptiske abonnementer. Prisene for disse abonnementene ermye høyere‘, med vekt på Achats i testen.

56 % prisøkning

Forbrukerforeningen krever at Proximus tydelig informerer sine kunder om innvirkningen på abonnementskostnad og Internett-opplevelse. For å dra nytte av teknologien til sitt fulle potensial, koster det laveste abonnementet € 42,95 per måned, med en prisøkning på 56 %, ifølge Test Achats-beregninger.

“Operatøren har allerede informert at den vil gi et kommersielt nikk til VDSL-kunder som går over til fiber. Varigheten og mengden av denne kommersielle gesten er ennå ikke kjent.“Legger til prøvekjøp.”Vi forventer at Proximus skal være mer transparent på dette punktet med hensyn til alle berørte kunder, inkludert de som allerede har konvertert frivillig og ikke har mottatt noen kompensasjon for å gjøre det.Organisasjonen stiller også spørsmål ved det nøyaktige tidspunktet for å kutte gamle kabelabonnement i år og insisterer på at kundene er ordentlig informert.