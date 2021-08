Prysmian mottar et lag med høyteknologisk kabel

Telekommunikasjons- og strømkabelsystemfirmaet Prysmian Group kunngjorde at det har mottatt Leonardo da Vincis “unike” og “rekordstore” batterihybrid-kabelleggingsfartøy.

“Leonardo da Vinci er det mest effektive kabellaget i verden og vil fra nå av støtte konsernets langsiktige vekst i sjøkabelinstallasjonsvirksomheten. Det vil være en spillveksler når det gjelder å styrke lederskapet vårt i samtrafikk- og havmølleparkene, sier Valerio Battista, administrerende direktør i Prysmian Group.

Det første oppdraget som ble tildelt det nye fartøyet er installasjonen av verdens lengste elektriske samtrafikk, Viking Link sjøkabelforbindelse mellom Storbritannia og Danmark. Fartøyet har nettopp ankommet produksjonsanlegget for sjøkabel Arco Felice i Prysmian for å laste kabelen som skal installeres.

På slutten av året vil Leonardo da Vinci dedikere seg helt til utførelsen av andre viktige prosjekter, for eksempel den elektriske ubåtforbindelsen mellom ubåtene mellom de spanske øyene Lanzarote og Fuerteventura og Saint Nazaire havmøllepark i Frankrike. En offisiell lanseringsseremoni for skipet vil finne sted i andre kvartal 2022.

Leonardo da Vinci ble bygget av Fincantieris datterselskap, Vard Group i Vard Tulcea, Romania og Brattvåg, Norge, med en lengde på omtrent 170 meter og en bredde på omtrent 34 meter, og har installasjonsmuligheter for dypt vann på mer enn 3000 meters dyp. Skipet har en ny generasjon kabelteknologi pansret med lettere materialer; maksimal hastighet litt over 16 knop; to karuseller på 7.000 og 10.000 tonn, som sikrer den største karusellkapasiteten på markedet, to uavhengige legelinjer; pullert trekker mer enn 180 tonn. I tillegg er båten utstyrt med et DP3 sjønavigasjons- og posisjoneringssystem. Alt kabelhåndterings- og installasjonsutstyr er designet av Prysmian.

Leonardo da Vincis høye kabelbæreevne og navigasjonshastighet gir også mulighet for en betydelig reduksjon i antall kabelinstallasjonskampanjer for ethvert prosjekt, sa Prysmian og la til at færre transitter og redusert transittid krever derfor en generell reduksjon i CO2 -utslipp og en reduksjon i drivstofforbruket på omtrent 40% sammenlignet med et tradisjonelt kabelleggingsfartøy.

Forbedret bærekraftig ytelse og redusert miljøavtrykk kan også oppnås: mer enn 80% av båtens lysarmaturer er energieffektive lysdioder, noe som betyr reduserte utslipp fra generatorer. I tillegg drives den av effektive motorer som reduserer NOx -utslipp med 85%.

Skipet er det første som er utstyrt med de uttrekkbare thrusterne til Wärtsilä WST-24R som er i stand til å sikre maksimal stabilitet under kabelleggingsoperasjoner og minimere bruken av plass om bord.