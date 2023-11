PS Plus: Games of December

Året nærmer seg slutten. Etter flere uker med store utgivelser på PC og konsoller som følger hverandre, er det nå Sonys tur til å avsløre listen over titler som tilbys PS Plus-abonnenter. Siste årgang 2023.

Lego 2K Drive (PS4 og PS5)

Et bilspill mellom Forza Horizon og Mario Kart, med et design laget av plastklosser, appellerer det til deg? Dette er en dristig utfordring som 2K og Visual Concepts har forsøkt å ta på seg med LEGO 2K Drive. Hvis tonehøyden er forferdelig før utgivelsen, er det klart at tittelen har alvorlige fordeler å tilby. Pussig nok er Lego Drive veldig trofast mot Lego-universet, og har en fin art direction. Men som med alle 2K-merkede produkter, er det synd at vi er forpliktet til å opprette en 2K-konto for å spille og mikrotransaksjoner.

Powerwash-simulator (PS4 og PS5)

Nei, dette er ikke en spøk. I desembertilbudet tilbyr Sony en «Jobbsimulator». I Powerwash Simulator legger vi en bilprodusent i hendene dine, du må rengjøre kjøretøy, bygninger… helt klart er konseptet ingenting å drømme om på papiret. Likevel er Powerwash Simulator en virkelig overraskelse. Forferdelig vanedannende og tilfredsstillende, spillet vil garantert rive fra hverandre. Enten aksepterer du ideen og tilbringer timer der, eller så avinstallerer du den raskt etter de første ti minuttene.

Sand (PS5)

Reise, blomster eller sobel, det finnes utallige kontemplative og poetiske spill hvis enkle formål er å få oss til å tenke på en sosial sak eller, rett og slett, å koble oss fra hverdagen i noen minutter. Med Sable ser vi et utforskningsspill i skoene til en ung kvinne som vandrer rundt i en luftputefartøy på en planet fullstendig dekket av sand. Helt ærlig kan Sable skille seg ut mest for sitt univers og sin kunstretning. I vår anmeldelse publisert for to år siden, ble den spesielt kritisert for sin manglende interesse for utformingen av sekundære oppdrag og dens relativt dårlige åpne verden. Uansett, for alle som leter etter et problemfritt eventyr, bør Sobelen gjøre jobben.

De tre spillene vil være tilgjengelig på den tidligere annonserte PS Store fra og med onsdag 5. desember. De vil være tilgjengelige til 1. januar 2024. Når det gjelder novembers titler, har du frist til 4. november på å laste dem ned.

