PS Plus: her er spillene som tilbys på PlayStation 4 og PlayStation 5 i oktober 2023

Som hver måned mottar spillere som abonnerer på Sonys betalte online spilltjeneste et utvalg gratis spill.

Her er listen for oktober måned 2023. Tjenesten tilbyr tre spill til sine abonnenter. Og dette uavhengig av formelen (premium, ekstra eller nødvendig).

Nemlig:

På PlayStation 4 og 5

Callisto-protokollen , av Striking Distance Studios (2022)

, av Striking Distance Studios (2022) Farming Simulator 22 av GIGANTES Software (2021)

av GIGANTES Software (2021) merkelig vestav WolfEye Studios og Devolver Digital (2022)

Et godt utvalg for denne måneden oktober, med The Callisto Protocol i spissen for hyllen, solgt siden lanseringen som en åndelig arvtaker til Dead Space (men som til slutt gledet seg over… den vellykkede nyinnspillingen av Dead Space). La oss også huske at siden forrige måned har denne returen til PS Plus-abonnementet blitt ledsaget av en betydelig prisøkning. Fra og med 6. september 2023 er årsabonnementet dyrere, uansett plan.

Her er de nye prisene for distraherte:

Viktig 12-måneders PlayStation Plus-abonnement : 71,99 euro (i stedet for 59,99)

: 71,99 euro (i stedet for 59,99) Ytterligere 12 måneders abonnement på PlayStation Plus : 125,99 euro (i stedet for 99,99 euro)

: 125,99 euro (i stedet for 99,99 euro) 12-måneders PlayStation Plus Premium-abonnement : 151,99 euro (i stedet for 119,99 euro)

Uansett vil spillene være tilgjengelig fra 3. oktober innenfor abonnementet.