PS Plus: Spill for mars

For PlayStation Plus-marsjen har Sony bestemt seg for å være veldig sjenerøse. Ikke tre, men fire spill tilbys: to PS4-spill, ett PS5-spill og en bonustittel på tvers av generasjonene. Alle spillene vil være tilgjengelige fra 1. mars.

Ghostranner (PS5)

Utgitt i oktober 2020, Gostrunner En liten uavhengig gullklump blander effektivt scene og førsteperson. Skjer i et fremtidig univers, tittelen fordyper deg i den hensynsløse kampen mellom fattige mennesker og Nøklenes Mester. Tittelen er basert på et terning- og gjenta-forsøk-system der du må bruke landskapet for å avansere og eliminere omkringliggende fiender. Det var så enkelt at Ghostrunner vakte oppsikt da det ble utgitt og fikk gode karakterer i spaltene våre, nok til å sette det på plattformen for de beste spillene innen utgangen av 2020.

Team Sonic Racing (PS4)

Mange av arkade- og kattebilspillene prøvde å stå opp mot Mario-kortet, men til ingen nytte. Team Sonic Racing Gå inn i denne kategorien. Til tross for å ha tatt alle kodene til den berømte Sega-serien, med racingspillet Kamble, er den digitale sumotittelen full av gode ideer, men det er vanskelig å bruke dem riktig. Resultatet trenger ikke være dårlig. Sammenlignet med den berømte Nintendo-modellen er tittelen fortsatt uunngåelig.

Ark: Survival Evolved (PS4)

Det er oktober 2017Ark: Overlevelse dannet Utgitt på PS4, Xbox One og PC. På konsoller, hvis hypen er litt lavere, vil ryktet for tittelen på datamaskinen forbli det samme, og den vil beholde spillerplattformen som er enda rikere. Da den ble utgitt, var tittelen åpenbart ikke optimal, og til tross for mange feil og nedgang, klarte utviklerne å heve nivået litt i løpet av månedene for å gi en tilfredsstillende opplevelse. Ankomsten til PS Plus er en mulighet til å dykke tilbake til denne overlevende MMO-en før den etterlengtede utgivelsen av oppfølgeren.

Ghost of Sushima: Legends (PS4 og PS5)

Sushimas spøkelse Utgitt for litt over halvannet år siden, har den allerede dratt nytte av regissørens re-utgivelse og en uavhengig flerspillerspillmodus, Legends. Denne modusen “tilbys” i PS Plus-tilbudet for mars måned. Holdt i japansk folklore og mytologi, Ghost of Sushima: Legends tilbyr muligheten til å lage en kriger i fire klasser (samurai, ronin, jeger og leiemorder) og delta i en av tre moduser: historie, overlevelse og rivalisering med venner. Hvis du allerede har Ghost of Sushma eller dens Directors Cut-versjon, er Legends-modus allerede gitt til deg, og du vil ikke få tilgang til PS Plus-versjonen.