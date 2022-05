PS5: Er konsollen tilgjengelig igjen på Cdiscount og Amazon?

Langt utsolgt, PS5 bør snart være tilgjengelig fra forskjellige forhandlere. Vær imidlertid forsiktig, det er mange spillere som venter på å kunne kjøpe neste generasjons konsoll. Dessuten er konkurransen fortsatt hard i nettsalg. Faktisk, til tross for stadig hyppigere påfylling av lager, mottar ikke netthandlere nok eksemplarer til å møte etterspørselen i en enkelt distribusjon. Derfor er du nødt til å holde et øye med kommende salg, hvis du vil ha en sjanse til å være blant de første kjøperne. For å få en PS5 Standard til 499 euro eller en PS5 Digital Edition til 399 euro, sjekk regelmessig tilbudene den tilbyr rabatt Hvor Amazon ofte lagt ut sent på morgenen eller tidlig ettermiddag.

Cdiscount, Amazon? Hvilke forhandlere skal du se

Den franske e-forhandleren Cdiscount tilbyr også jevnlig PS5-er for salg. For å maksimere sjansene dine for endelig å få tak i neste generasjons konsoll, registrer deg gjerne for nyhetsbrev fra forskjellige merker. La Fnac, Darty, Boulanger, Cultura… Disse kulturelle og høyteknologiske produktbutikkene kan motta PS5-lager i løpet av de kommende dagene. Hvis du ønsker å bestille fra en spesialisert selger, vet du at Micromania har satt opp et e-postvarslingssystem, som umiddelbart varsler abonnenter når konsollen er til salgs. Ikke undervurder de store forhandlerne som E.Leclerc, Auchan og Carrefour, som allerede har latt mange spillere få tak i PS5. Hold også øye med tilbud som er tilgjengelige på Rue du Commerce og Rakuten.