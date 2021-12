PS5 er tilbake på lager denne uken!

PS5 er tilbake: nye aksjer er planlagt, spesielt denne uken for Amazon, Fnac og Cdiscount. For å være sikker på at du får en til rett tid, følg alle tipsene våre og gjør deg klar!

Dette er den hellige gral av spillere på slutten av året: Sonys PS5, Et år etter utgivelsen, er fortsatt vanskelig å finne på lager, og kan være nøyaktig i minutter eller til og med sekunder. Som lider av både den enorme suksessen og mangelen på komponenter som kan ha en negativ innvirkning på produksjonen, vil PS5 være veldig vanskelig å legge under treet, men fortvil ikke, for vi venter på nye eksemplarer denne uken, spesielt på Amazon , Fnac og Cdiscount. Dette betyr ikke at det vil være lett for deg å få en, men det er noen gode fremgangsmåter du kan gjøre for å fremskynde prosessen!

PS5: Våre 3 beste tips for kjøp på Cdiscount, Amazon eller Fnac

Det første tipset er å bruke varslene du kan stille inn. Få tilgang til alle sosiale nettverkssider til e-handelssider og nettsteder som spesialiserer seg på gode tilbud, og abonner på e-post- eller SMS-varsler fra selgere så snart som mulig for å kunngjøre at aksjer kommer. Hvis dette er mulig og ikke alltid er tilgjengelig for et produkt som ikke er på lager, legg til PS5 oppstrøms i handlekurven. Tid er også veldig viktig. Om morgenen, vær forsiktig mellom 8.45 og 10, for det er ofte lager tilgjengelig. Til slutt, bruk en PC for kjøpet fordi det vil være enklere og raskere å oppdatere en side fra nettleseren din!

Redaksjonen til BFMTV deltok ikke i produksjonen av dette innholdet. BFMTV vil sannsynligvis få betalt når en av våre lesere foretar et kjøp gjennom lenkene som er innebygd i denne artikkelen.