PS5, etter Black Friday, kommer det nye aksjer denne uken?

Leter du fortsatt etter en PS5? Etter å ha unnlatt å kjøpe for salg under Black Friday, kan den fortsatt finnes på lager, noe som allerede er gode nyheter, tatt i betraktning underskuddet vi har kjent i et år. Sony PS5 er en sjelden videospillkonsoll som er grunnen til at du må skanne internett nøye for å bestille den før jul.

Gå til selgere for å finne din PS5:

Hvor skal du gå etter Black Friday for å finne PS5?

For øyeblikket selger merker som Leclerc, Cdiscount, Amazon, Boulanger eller Micromania vanligvis små andeler av PS5 Standard Edition eller PS5 digital versjon. Vanligvis tilbys noen hundre stykker på et flash-salg, noen ganger bare noen få minutter før beholdningen går ut. Denne overgangen mellom Black Friday og Cyber ​​​​Monday forventes å gjøre PS5-ene tilgjengelige for mange nettbutikksider i løpet av helgen, men ikke bare det du ønsker.