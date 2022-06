PS5 Slim DIY, en youtuber lager en PlayStation i redusert størrelse! – Breakflip

En YouTuber, en tilhenger av DIY (Do It Yourself), har laget en PlayStation 5 Slim med en tykkelse på 2 cm! Finn ut på video!

de spillstasjon 5 misunnelig på mange siden det fortsatt er ettertraktet over hele verden og med begrenset lager er det ikke lett å få tak i en kopi for dager med de siste spillene for øyeblikket, eller kommende spill som siste av oss remake.

Videoen vi skal vise deg kan gjøre deg nervøs hvis du ikke har en PlayStation, men la oss innse det, ytelsen er verdt det. Du kjenner sikkert til denne skikken at PlayStation måtte lansere en Slim-versjon av konsollen sin, spesielt med PS2-, PS3- og PS4-konsollene. Oppdag den slanke versjonen av playstation 5.

Den første hjemmelagde PS5 Slim

youtuberen DIY-fordeler tok på seg en ny utfordring, nemlig lag en PlayStation 5 i slimversjon og det er det! I video nedenfor forklarer han (på engelsk) trinn for trinn hvordan han klarte å oppnå denne bragden. Konsollen passer i et rektangel med tykkelse på 2 cm. Vær forsiktig så du ikke reproduserer hjemme, med mindre du er trygg på DIY-ferdighetene dine. PlayStation 5-garantier tillater ikke at du får refusjon for konsollen din hvis du prøver å endre den. Det er ikke sikkert at spillet er verdt det.

Som du har sett, er ytelsen til denne mannen imponerende, og gjengivelsen er ganske estetisk selv om det er en kobberboks. Abonner gjerne på kanalen deres for å se andre DIY-videoer.