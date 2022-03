PS5, Xbox Series X: Kommer den samtidige planlagte tilbake på lager snart?

På grunn av deres suksess og mangel på enkelte komponenter, er Sonys PS5 og Microsofts Xbox Series X enda vanskeligere å finne versjonen du vil ha. Heldigvis er ting bedre, og begge konsollene kan være på lager med store online salgsmerker som Amazon, Cdiscount eller Fnac samtidig, for ikke å snakke om spesialmerker eller nettsalgssider som Micromania. Sekvens av noen supermarkeder som E .Leclerk. Men for å få varebeholdningen til å vare lenger, tilbyr noen merker konsoller i pakker med spill eller kontroller eller TV: Vit at PS5 bare koster 499 euro og lag budsjettet ditt deretter.

God deal hos Cdicount denne gangen: Xbox Series S-konsollen selges 100 % digitalt for 284 € 99 i stedet for 299 € 99

PS5 og Xbox Series X kommer snart!

For å være klar for salg på denne PS5 og Xbox Series X, må du forberede deg på forhånd, enten du vil ha det ene eller det andre eller begge deler; Start med å sjekke om du har en kundekonto hos merkene som ofte holder konsollene i sjakk, og sjekk at betalingsinformasjonen din og adressen din er oppdatert. For å bli varslet ved salgstidspunktet, ikke glem å abonnere på aksjevarsler, legg til dine favoritter, dine favoritter eller konsoller til ønskelisten din. Til slutt vil vi som vanlig gi deg beskjed om salget når konsollene kommer.