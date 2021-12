PSA under etterforskning i Tyskland

Det er nå den lengste, mest omfattende og dyreste bilbransjen i bransjen. Utgitt fra USA i 2015, fortsetter Dieselgate å skape bølger i Europa. Mens mange kollektive aksjoner fortsatt er i gang i forskjellige medlemsland, kunngjorde statsadvokaten i Frankfurt at de har åpnet en etterforskning mot “den tidligere gruppen PSA“I det berømte tilfellet med monterte dieselmotorer.

Mitsubishi ble angrepet i Tyskland i fjor. Peugeot Og Citroen Det er nå i synet av tysk rettsvesen, som følger aksjonen utført av DGCCRF (bekjempelse av svindel) i Frankrike mot Renault, det tidligere Fiat-Chrysler-konsernet og Peugeot/Citroën. Den første juridiske informasjonen mot franske merker, i sammenheng med Diesel Jet, går tilbake til 2016, da sakene etterforskes av dommere fra Folkehelsedepartementet.

Påtalemyndigheten i Frankfurt, spesielt noen ansatte i den tidligere PSA-gruppen, siktet ham i en etterforskning “relatert til motorer brukt i SUV-er” ifølge dommerne, som ikke lenger utvides for øyeblikket. I følge noen kilder i tysk presse ble disse bypass-enhetene levert av Continental.

På slutten av fjoråret avgjorde EU-domstolen (CJEU) denne vanskelige saken, og slo fast at «en enhet som kan forvrenge tester for forurensende gassutslipp er forbudt ved europeisk lov». Konkret åpnet dette da for offisielle rettsforfølgelser mot PSA, Renault og Fiat i Frankrike.

Disse undersøkelsene gjelder faktisk 1,6-dieselenheten, brukt av Peugeot og Citroen og levert til Mitsubishi i enkelte SUV-modeller. I januar 2020 presiserte Ptil at disse motorene er “forskriftsmessige”.