PSG faller i Nice før de utfordrer Real Madrid

Kontroversielt uten stor rytme på slutten av andre periode, pekte alt på at Nice og pariserne kunne være fornøyd med en 0-0 som forsvarte alle interesser.

Men Iclones ville ha litt mer og fortsatte med å stjele en ball fra Neymars ben. På venstresiden sendte Stungs et godt innlegg mot Delort, hvis volley var sjanseløs for Navas, som lørdag ble valgt ut mer enn Donorumma (1-0, 88.).

Seieren plasserer Nikois på andreplass på rangeringen, to poeng foran OM foran søndagens kamp mot Monaco. Det markerer kulminasjonen av Christophe Calders beste uke med spillere som kvalifiserer seg til tirsdagens finale i Coupe de France.

Aiglons klarte også en målløs uavgjort i tredje etappe mot Paris (0-0 i første omgang og 16. plass i trofeet).

Paris på sin side er fortsatt 13 poeng foran sin nye andreplass. Men dette tredje nederlaget for sesongen i ligaen, fire dager før returkampen mot Real (1-0 seier i første omgang), tok bort alle smakene til publikum som nesten kunne ha avsluttet den parisiske sesongen hvis de hadde mislyktes .

Ingen skader

Nice, produsert i Paris svært sparsomt på lørdag, er kanskje ikke like viktig, men Mauricio Pochettino vil nøye seg med å returnere uten skader.

Gauri startet den første perioden med å skrive et godt skudd i det andre minuttet, midt i støyen fra kjeks og kjeks og fortsatt røyk fra Tribune Popular Suite.

De fleste av Nices bevegelser kom fra den veldig sterke venstresiden, med Gauri, Durham og Bart som fulgte ofringen av Kehr.

På parisisk side lot Pochettino noen menn hvile før toppmøtet i Madrid. Kimberly, da han ikke var afrikansk mester med Senegal, ledet an for Diallo, som vi ikke har sett på banen i en parisisk trøye siden midten av desember.

Wijnaldum og Bernat var mer etablerte enn Gueye og Nuno Mendes, men Mbappé var fraværende, suspendert, og vi brydde oss mer.

90 minutter for Neymar

Ved å miste den øverste bunnen av raketten, var det parisiske spillet uten betydelig lettelse, spesielt siden ingen virkelig prøvde å bli i Nice med samme viktighet av kampen som forventet på Bernabeu.

Til høyre har ikke Di Maria gjort nok for å starte sin trenerøkt på onsdag enn Neymar. Begge er fortsatt involvert i den beste parisiske anledningen i første periode, med en fantastisk start fra brasilianeren for den argentinske spilleren som kunne gjort det bedre foran Benitez (9.).

Positivt: Neymar har spilt 90 minutter for første gang siden han kom tilbake. Messi fortsatte sin sterke oppdagelse av L1. Dodipo viste da Lemina eller Duram på skulderen at de ikke var redde. Selv om det tidligere Barcelonas pasningsspill var en godbit, gjorde han svært lite, spesielt etter pause.

I andre periode kom den beste parisiske muligheten fra et avvist skudd av Icardi (82.). Nice gjorde mer med en heading fra Donte (48.), et avvist skudd fra Gauri (68.) og et smadret skudd fra Cluvert (84.).

Så den parisiske balansen er veldig lav. Men Mbappé kommer på onsdag, og det har potensial til å endre alt.