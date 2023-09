PSG presset Marseille inn i krise (4-0) og en ubalansert «klassisk» seier, Kylian Mbappe ble skadet

PSG hadde små problemer med å kvitte seg med Olympique de Marseille (4-0) denne søndagskvelden på Parc des Princes som en del av dag 6 i Ligue 1.

Pariserne fant nettet fire ganger mot Marseille midt i krisen Akraf Hakimi (8′ 1-0), Randall Kolo Mwani (37′ 2-0) og dobbel Gonzalo Ramos (47′ 3-0, 89′ 4-0).

Den eneste ulempen for tittelinnehaverne: skade Kylian MbappeHan ble tvunget til å forlate banen i første omgang med en ankelforstuing.

Olympique de Marseille, midt i en krise og uten en trener ved roret, gjorde liten fremgang mot PSG. Dette første nederlaget for sesongen på Parc des Princes vil ikke hjelpe saken for Marseille-klubben, som har vært i urolige farvann i en uke som ble stoppet av treneren Marcelinos avgang.

Marseille fikk hodet opp av vannet litt i helgen med et godt resultat mot Ajax Amsterdam i Europa League torsdag (3-3), og litt til da OM-president Pablo Longoria fredag ​​annonserte at han hadde ansvaret for klubben. Den spanske kapteinen var også på parken for å se på laget sitt, og dominerte ofte spillet og grep ballen.

OM fullførte en tapsuke med en skuffende uavgjort mot Toulouse på Velodrome (0-0) sist søndag.

Paris på scenen

For PSG, som har seilt i uvanlig rolig farvann i flere uker, er været klart. Seieren satte dem tilbake på Ligue 1-pallen (3.), bak Monaco (4.), og Nice (2.) og Brest (1.) på målforskjell.

En ankelskade på stjernen Kylian Mbappe overskygget imidlertid Paris-kvelden. Spissen, som har scoret åtte mål på fem kamper denne sesongen, ble truffet i venstre ankel under kontakt med forsvarsspiller Leonardo Balerdi (6.). Etter å ha gått frem og tilbake mellom sidelinjen og feltet, gikk han ut og returnerte til garderoben, erstattet av Gonzalo Ramos (31.).

Denne argentinske feilen er opphavet til PSGs første mål: i høyre hjørne av området registreres Achraf Hakimis krølleskudd i det øverste hjørnet av Pau Lopez (8.).

To utmerkede mål på to kamper for forsvareren, full av selvtillit, fikk ham til å glemme sin trøblete andre sesong i PSG, preget av banen av voldtektsanklager.

Første serie

Resten av kampen var en førstelinjeaffære for den parisiske klubben: Spissen Kolo Mwani satset også på Mbappe-lignende Bondi. Centaram Scoret sitt første mål under de røde og blå fargene.

Med oppmerksomhet i området åpnet den tidligere Frankfurt-spilleren skranken for sin andre start. Han tok en ball fra høyre inn i det tomme målet (37.) og etter Hakimis angrep fant han stolpen.

Med sine supportere ikke tapt på turen, på Parc des Grands Soires, dekorert med en storslått Defoe i starten av kampen, fortsatte midlertidig trener Jacques Abartonatos menn å dykke til tross for noen få Vidinha-lignende innsats på baren. ) en dråpe vann i havet.

Tidlig i garderoben fortsatte PSG momentumet sitt, med spissen Gonçalo Ramos som scoret det første målet på Ousmane Dembélés første assist. Han krysset til den nærmeste stolpen for den portugisiske spissen (47.) for å gjøre det til en dobbel sent i kampen på et tilbud fra RKM (89.).

For å fullføre serien av innovasjoner, hentet Luis Enrique, alltid en fan av overraskelser, den 21 år gamle franskmannen Bradley Barkola for første gang og lot Vidinha sitte på benken. Park ønsket ham velkommen da han dro (83.) og ble erstattet av Nordy Mugile, som kom tilbake fra mars.

Den andre referansekampen på en uke etter seieren mot Dortmund (2-0), PSG-versjonen Luis Enrique, led noen tap sist helg mot Nice (3-2-tap).

Da den spanske treneren advarte spillerne sine om at «Emosjonell komponent«I denne typen konkurranser burde Luis Enrique vært forsikret ti dager før Newcastles tur til Champions League.