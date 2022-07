Psychonauts 2: The Motherlobe Edition kommer i en aldri før sett fysisk utgave på PS4 og Xbox One / Series X

soya8bit, Skybound spillredaktøren Xbox spillstudioerutvikleren dobbel bot produksjoner Y kun for spill avslør den fysiske utgaven av det psykedeliske plattformspillet psykonauter 2.

Denne svært etterlengtede oppfølgeren til Psychonauts-spillet fikk mange positive tilbakemeldinger etter den digitale utgivelsen. Ankommer i en linseformet smussomslag-utgave kalt «Motherlobe Edition», psykonauter 2 vil inkludere fysiske og digitale giveaways for fans.

Psychonauts 2: The Motherlobe Edition vil være tilgjengelig som en fysisk utgave på Xbox Series X/Xbox One og PlayStation 4 kl 27. september 2022.

Den fysiske utgaven av Psychonauts 2 for Xbox Series X/Xbox One og PlayStation 4 er en fantasifull opplevelse for samlere og elskere av gode ting å gi bort. Fysiske utgaver kommer i en linseformet ytre hylse med et vendbart deksel og vil inkludere et sett med seks dobbeltsidige kunstkort med slutt- og konseptkunst fra spillet, seks premium utstansede klistremerker og en nedlastingskode som gir tilgang til tidligere ikke-utgitt innhold . dokumenter i kulissene av spillet.