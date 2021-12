Psykisk sykdom var årsaken til angrepet som tok livet av 5 mennesker

Studiet av sykdommen styrker på dette stadiet av etterforskningen av angrepet som drepte fem mennesker, sa norsk politi fredag ​​(15. oktober) i sammenheng med økende spørsmål om den mentale helsen til forfatteren. “Den mest styrkede hypotesen etter de første dagene av rettssaken ligger i bakgrunnen av sykdommen”, meldte inspektør Per Thomas Omholt på en pressekonferanse. “Men vi vil åpne døren for andre hypoteser.”

Disse rapportene styrker mistankene rundt Espen Andersen B.s straffbare ansvar for å innrømme at han drepte fem personer og såret tre andre onsdag 13. oktober i Kongsberg (Sør-Øst-Norge), hvor han bor.

I de første dagene av etterforskningen påpekte politiet at det var et bueskytingsangrep, og mandag 18. oktober avklarte at alle fem ofrene var knivstukket i hjel av den mistenkte. “På et tidspunkt, [Espen Andersen B.] Savner eller mister bue og piler”, inspektør Per Thomas Omholt, beskrev angrepet på en pressekonferanse. Mer enn et dusin mennesker ble målrettet av bueskyttere ved starten av angrepet, men ingen ble drept av våpenet, sa politiet.

Den 37 år gamle dansken, som er mistenkt for å være en islamsk ekstremist, ble fredag ​​15. oktober varetektsfengslet i fire uker etter at de to første var totalt isolert. I stedet for å bli fengslet vil han bli plassert på et medisinsk anlegg, sa advokat Ann Iron Swan Mathiassen. Han gjennomgikk også en psykiatrisk vurdering av eksperter. Funnene forventes å ta flere måneder.

Den mistenkte har vært mål for de to siste rettsavgjørelsene

«Det er ingen tvil om at denne handlingen uttrykkelig sier at det kan ha vært en terrorhandling, men det er nå viktig at etterforskningen skrider frem og at intensjonene til den mistenkte blir avklart.»Det sa PST-hovedvernesjef Hans Sverre Sjøvold torsdag. — Han har gått frem og tilbake i helsevesenet en stund., Understreket uten ytterligere detaljer.

Mistenkelig “Visste” Av PST, som er hovedansvarlig for terrorbekjempelse i Norge, men noen detaljer er gitt. sa politiet “Frykt forbundet med radikalisering” Dette er 2020 og utover, og det ble fulgt, sa han.

Ifølge norske medieoppslag er Espen Anderson f. Han har vært målet for to rettsavgjørelser: et forbud mot å besøke foreldrene etter å ha truet med å drepe faren i fjor og en dom fra 2012 for tyveri og hasjkjøp. Oppdaget i 2017, hvor han ytrer en karrieretruende tone av håp.

Den mistenkte, som for det meste handlet alene, drepte fire kvinner mellom 50 og 70 år og en ordre, ifølge politiet. Flere steder i den lille ubebodde småbyen Kongsberg, cirka 80 kilometer sør for grensen. Innfødt Oslo. Den nye norske statsministeren Jonas Kar Store er ventet til denne sjokkerende byen i løpet av dagen. Det ble plassert blomster og lys flere steder der forbrytelsene fant sted.