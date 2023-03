PTB vil dempe prisene på basismatvarer: «Store bedrifter vil bidra»

Noen matvarepriser har økt med mer enn 20 % på et år. Ifølge Statbell økte egg med 38,6 %, helmelk med 33,5 %, frityrolje med 32 %, pizza med 28,6 % og sukker med 27,5 %. «I dag er det umulig å fylle 70 euro i en handlevogn, skjønner politikerne det?”, erklærer Roberto D’Amico, føderal nestleder PTB.

«Står overfor matinflasjon, bestiller regjeringen studier, men tilbyr ingen løsning», Fordømmer politikeren som er medlem av Økonomikomiteen. PTB-gruppen har derfor fremmet et lovforslag som vil tillate at prisene på grunnleggende matvarer fryses, og sier at mange belgiere er tvunget til å handle på supermarkeder i nabolandene for å spare penger.

PS ber om prisstopp: «Vi er i en lommebokkrig akkurat nå»

Dette lovforslaget er basert på en presedens. Ved slutten av andre verdenskrig ble forordningen om økonomisk regulering og priser vedtatt 22. januar 1945 for å bekjempe organisert spekulasjon fra krigsprofitører. Denne dekretloven tillot kongen å sette maksimale priser «Fiks grensen for fortjeneste tatt av enhver selger eller mellommann.»

Dekret-loven har siden blitt endret, men ifølge PTB kan muligheten for å bruke dette instrumentet nå overføres til ministeren med ansvar for økonomiske anliggender, Pierre-Yves Dermagne (PS). I samarbeid med prisovervåkingssenteret vil unionsministeren fastsette maksimumsprisen for basisvarer som mel, pasta, ris, semulegryn og poteter).

Et slikt grep vil imidlertid ha en negativ innvirkning på regnskapet til små bedrifter. En baker eller en slakter, som allerede sliter med stadig økende energiregninger, vil begge ha et svakt syn på ikke å kunne tjene nevneverdig på salget av produktene sine.

PTBs løsning består i å få kritiske bidrag fra multinasjonale selskaper, store distribusjonskonsern og store virksomheter.

Prisundertrykkelse: Økonomiminister Pierre-Yves Dermagne ber prisvakthund om hjelp

«Hvis prisene har steget så mye, er det et resultat av at energiprisene ikke fryser … men matindustrien har doblet fortjenesten!», hevder MP PTB. «Mindre uavhengige har også blitt rammet av energikrisen og prisøkninger som ikke har blitt stoppet av regjeringen. Dette tiltaket vil bli finansiert gjennom et bidrag som innkreves på overskuddet til landbruksbedriftene, enten de er partnere i produksjon eller distribusjon.

15. februar går marxistenes forslag til parlamentet. Den minner meg om en annen laget flere ganger av PS. Sosialister har gjentatte ganger etterlyst en prisfastsettelsesmekanisme. Den siste regningen ble innlevert i mars 2022 av Christophe Lacroix. En føderal stedfortreder forklarte at han ønsket å hente en enhet i et lovlig arsenal «Det sikrer faktisk en kobling mellom prisovervåking på den ene siden og priskontroll fra ledelsen på den andre. Økonomiminister Pierre-Yves Dermagne kunngjorde avklaringen i september, sammen med prisvakthunden. «Denne utviklingen truer kjøpekraften».