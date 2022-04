PUBG Devs PC MMO Tera slår seg av når Dev går videre til andre prosjekter

MMO Tera slår seg av, i det minste på PC. Utvikler Bluehole, som nå er mest kjent for PUBG, har annonsert at den vil stoppe utviklingen av spillet og gå videre til andre prosjekter.

spillredaktør kringkaste nyheteneuttalte i en uttalelse at han ønsker å fortsette å støtte Tera, men ikke kan uten Bluehole.

«Etter nøye overveielse tok utviklerne av TERA (Bluehole) dessverre den vanskelige beslutningen om å avslutte utviklingen av spillet, siden de tror de ikke lenger kan tilby det tilfredsstillende innholdet som Tera-spillere fortjener,» sa Gameforge. «I stedet vil de fokusere sin interne utviklingsinnsats på andre prosjekter. Gameforge har med glede ønsket et flott fellesskap velkommen til TERA i nesten 10 år, og ville gjerne ha tjent spillere lenger, men uten støtte fra utviklere er dette ikke mulig.»

eventyret tar slutt

Dessverre kommer vi med dårlige nyheter: TERA-utviklerne har bestemt seg for å slutte å jobbe med TERA. Som siste gjenværende utgiver må vi respektere Blueholes avgjørelse med stor beklagelse, og vi må også stenge spillet.https://t.co/LFaJU1fhDk pic.twitter.com/HwjPO1s9le —TERA (@TERAonline) 20. april 2022

Tera vil slutte å godta nye kontoregistreringer 31. mai 2022, da vil Tera Thalers-mynten også bli deaktivert. Alle Tera Club-kjøp vil også bli deaktivert på denne datoen, mens serverne offisielt vil gå offline 30. juni. Teras nettsider, forum og sosiale medier-sider vil også bli stengt etter at serverne er stengt.

FAQen nevner bare PC, så det gjenstår å se hva som vil skje med Tera på PlayStation og Xbox-konsollen. GameSpot har kontaktet utgiveren for å prøve å få flere detaljer.

Da spillet først ble utgitt for PC i 2012, ga GameSpot det en 7,5/10 i vår Tera-anmeldelse. Kevin VanOrd sa at spillet følger standard fantasy MMORPG-mønster, slik at du kan fullføre oppdrag og gå opp i nivå før du drar til nye områder; men han sa at kampen var enestående. «Hvilken forskjell et flott kampsystem gjør, og i Teras tilfelle løfter det et vanlig spill til noe mer sjarmerende enn du forventer av en MMOG,» skrev han. «Kanskje det handler om kamp, ​​men når kamp er så gøy, vil du holde øksearmen i bevegelse og musefingeren klikke.»