Punch-tilbud på to års abonnement for Black Friday

Å velge NordVPN betyr å dra nytte av fullstendig sikkerhet mens du bruker internett. De siste årene har datahakking blitt mer utbredt og det er viktig å beskytte dine personlige data. VPN står for Virtual Private Network og det skaper en type kryptert nettverk som data overføres over. Ingen har tilgang! En VPN skjuler også IP-adressen, noe som gjør surfingen helt anonym. Historien din vil ikke lenger bli lagret, og du vil ikke lenger motta målrettede annonser. I tillegg, med NordVPN, kan du få tilgang til utenlandsk SVOD-innhold. Fordi IP-adressen er skjult, vet ikke nettleseren hvilket land du er i! På denne måten kan du enkelt unngå geografiske begrensninger. Endelig er en VPN veldig praktisk for å kjøpe flybilletter til de beste prisene eller finne lavprisabonnementer.

Black Friday-tilbud på NordVPN

Under Black Friday gjør ikke NordVPN ting halvveis! Le VPN tilbyr 68 % rabatt på sitt toårige Ultime-abonnement. Så det øker til 5,29 euro per måned og du betaler 142,83 euro i stedet for 447,39 euro for de to første årene. Du drar nytte av en sikker og superrask VPN, en sporings- og annonseblokkering og en sårbarhetsskanner, og du får også 1 TB lagringsplass i den krypterte skyen. Når det gjelder det avanserte abonnementet, viser dette en reduksjon på 62 %, så de to første årene koster 107,73 euro i stedet for 285,66 euro. Til slutt koster Essential-abonnementet 80,73 euro i stedet for 223,83 euro, med en reduksjon på 63 %. Uansett hvilken løsning du velger, drar du nytte av en 30-dagers pengene-tilbake-garanti.

