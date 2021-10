Punching -operasjoner fører til arrestasjon av 29 medlemmer av den ødeleggende opprøret

Overtredelse av Oljedepartementet, blokkering av et større veikryss: aktivisterDestruktivt opprør Den første av en serie slag som ble annonsert mot oljepolitikken ble gjennomført mandag

norsk Til

OsloLedet til 29 arrestasjoner.

“Oljeforbud, liv før overskudd”

Flere titalls aktivister, noen ganger forkledd som isbjørner eller urovekkende svartfigurer, blokkerte inngangen til Olje- og energidepartementet bak et banner. Olje, Life before profit ”, kommer noen inn i byggebransjen. Samtidig har andre aktivister midlertidig blokkert trafikken ved et viktig veikryss i den norske hovedstaden.

Anrop Klima nødssituasjon, Destruktivt opprør bør stoppe oljeleting og gradvis eliminere produksjonen av svart gull i det skandinaviske landet, som eksporterer de største hydrokarboner i Vest -Europa.

Sivilt ikke-samarbeid i Oslo og London

Sivil ulydighetsaktivitet blir erklært gjennom uken i Oslo, og andre begynte samme dag i 15 dager i London, hvor tusenvis av aktivister samlet seg på Trafalgar Square.

Norsk politi har varslet arrestasjonen av 29 aktivister som nektet å forlate veier. “Vi blir her til kravene våre er oppfylt,” sa Jenny Jaker, en 21 år gammel aktivist som okkuperte resepsjonen til Pennolium Ministry og var klar til å overnatte.

I en uttalelse utgitt 9. august, FNs klimaeksperter (IPCC) har erklært et “rødt varsel for menneskeheten”., Global oppvarming endrer seg verre og raskere enn noen gang før.

FNs generalsekretær Antonio Guterres sier rapporten er en “dødsstøt” for fossilt brensel, mens Norge fortsetter å utstede lisenser for oljeleting i sine farvann.

Forsamlingsvalg 13. september

“Vi vil levere energi til verden så lenge det er nødvendig,” lovet oljeminister Tina Brew i juni. “Derfor vil regjeringen opprettholde en oljepolitikk som vil hjelpe til med lønnsom produksjon av olje og gass under norsk klimapolitikk.” Mandag bestemte Tina Bru, som sa at hun delte demonstrantenes bekymringer, at metodene deres var udemokratiske.

“Denne gruppen sier at demokrati er problemet og ønsker å overføre makt fra demokratisk valgte organisasjoner til den makten de finner passende,” sa han.

“Dette øyeblikket er så viktig, det er vårt siste forsøk,” forsvarte Jenny Jagger. Fremtiden for olje er kjernen i lovgivningskampanjen 13. september Norge, Noen – små – partier ber også om å stoppe oljeutnyttelsen.