Pundet stiger igjen etter de varslede tiltakene

Etter kunngjøringen av ytterligere monetære tiltak av president Erdogan mandag kveld av den tyrkiske liraen, beskrev analytikere det som en indirekte renteøkning.

Den tyrkiske liren steg rundt 10 % etter kunngjøringen om operasjoner mandag kveld, høyere enn den som ble devaluert Det var et tap på 10 % dagen før.

Svingninger For andre gang siden fredag ​​ble markedet tvunget til å notere kort på ettermiddagen.

Den tyrkiske valutaen har siden falt til et rekordlavt nivå på over 17 pund per dollar, mer enn 45 % siden 1. november. Om kvelden etter oppgangen svekket den seg med en tredjedel mot dollaren fra begynnelsen av november.

Recep Tayyip Erdogan presset deretter sentralbanken til å redusere lånekostnadene betydelig til tross for en årlig inflasjonsrate på mer enn 20 %.

Den tyrkiske sterke mannen fordoblet innsatsen i løpet av helgen, og sa at hans islamske tro hindret ham i å støtte renteøkningen.

“Som muslim vil jeg fortsette å gjøre det vår religion sierHan sa på TV.Islamsk lære forbyr muslimer fra å motta eller kreve renter på penger lånt eller lånt.

Men på mandag sa analytikere at han indirekte hadde hevet renten som svar på markedspress da han annonserte en rekke komplekse tiltak for å gjenopprette den nasjonale valutaen.