Pupa kolliderer med Stroma: “Den andre kommer tilbake med Sanax og snakker om depresjonen sin” (bilde)

Hertugen av fransk rap, men kongen av konflikter, Poopa begynner 2022 med slutten av 2021: ved å angripe sine rivaler innen musikk.

Som mange andre, 7. januar så 93-rapperen Stromas opptreden på TF1s JT. Belgieren brukte dette sjeldne TV-showet til å levere sin nye tittel, som raskt ble et klipp. “Helvete” De Strome sirkulerte umiddelbart på sosiale nettverk. Mainstream media snakket også om dette i flere dager.

Men opptredenen til den belgiske sangeren gledet ikke Pupa. Rapperen brukte noen ganske harde ord mot stroma.

“Gå og ta pillene og bli i sengen”

På Instagram la Pupa ut et bilde av Stroma med to andre rivaler: Orelsson og Kims. Kommentarene til den 45 år gamle rapperen var veldig voldsomme, spesielt overfor den belgiske sangeren. Han introduserte først tre artister “Tre store ting”. Deretter ga han oversetteren skylden “Helvete” Å klage. Til sangeren av «Fortsett å fiske“, Hele verden sliter med helsekrisen. “Noen andre kommer tilbake med Xanax-hevelse i TF1 og forteller oss om depresjonen hans. Men bror, hele verden drukner. Vi stoler ikke på livet ditt. Hvorfor er du? Vi venter ikke på deg. Depresjon, vi har ikke mer frihet. Gå og ta pillene og bli i sengen.” For å avslutte konfrontasjonen, ber en sint puppe om unnskyldning til samfunnet: “Beklager JBP!” Etter hans siste kommentar er hashtaggen #LPNJF Nemlig: “Tyveri vil aldri ta slutt!”